Milenko Jovanov, član Predsedništva Srpske napredne stranke i narodni poslanik, oglasio se na društvenoj mreži X, gde je komentarisao situaciju u opozicionim redovima uoči lokalnih izbora.

On je u objavi postavio pitanje u vezi sa raspodelom mesta na izbornim listama i mogućnošću preuzimanja vlasti u Knjaževac.

- Čekajte, bre, ljudi! Skupština opštine Knjaževac ima 40 odbornika. Kako mislite da preuzmete vlast ako kažete 15. mesto nije prolazno? Gde se dede onaj entuzijazam i ubeđivanje da vas narod hoće i podržava, da je SNS izgubila podršku i te stvari? - naveo je on.

Kurir.rs

