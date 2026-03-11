Slušaj vest

Predstojeći lokalni izbori razbuktali su svađe i podele unutar blokaderskog pokreta. Sukobi među njima više ne mogu da se zaustave i ne mogu da se sakriju, te su sad postali potpuno javni.

Jedna stvar koja je dobra u svemu ovome jeste što građani mogu da sagledaju pravi karakter onih koji hoće da budu alternativa aktuelnim vlastima.

Opozicioni lideri Dragan Đilas i Zdravko Ponoš našli su se na udaru plenumaša sa novosadskog Fakulteta tehničkih nauka. Na nalogu "FTN se budi", koji na Iksu vode ovi blokaderi, objavljena je poruka koja otvoreno i sa visine govori opoziciji šta treba da radi. 

Plenumaši maltene poručuju Đilasu i Ponošu da ne znaju da vode politiku, da nemaju funkcionalne stranke, a zameraju im najviše što godinama nikome na vrata nisu zakucali.   

IMG-20260311-WA0002.jpg
Foto: Printscreen

- Zašto opozicija u zadnjih godinu dana, a i jače, ne radi kampanju od vrata do vrata. Vrlo jednostavno i efikasno u borbi protiv režima. Ukazuje se na njihove greške, nude nove politike, dobija novo članstvo. A ako su radili zašto to ne promovišu na sva zvona i saopšte ishode - navedeli su plenumaši na Iksu.  

Ne propustitePolitikaTZV. STUDENTI OPTUŽILI OPOZICIJU ZA OTIMANJE I OBMANJIVANJE GRAĐANA "Uslovljavali su nas, lista nam je oteta"
Zdravko Ponoš
PolitikaBLOKADERI KAO TELO BEZ GLAVE: Analitičari: Opozicija i plenumaši svoj krah pokušavaju da sakriju iza potrošenih floskula i parola!
Đilas.jpg
PolitikaMASKE PALE Vučić brine o Srbiji, a studenti blokaderi primaju instrukcije stranih ispostava kako da je destabilišu!
0202-profimedia0875808941.jpg
PolitikaBRUKA BLOKADERA! POKUŠAVAJU DA SE UMEŠAJU U IZBORNI PROCES, A NEMAJU NI ELEMENTARNO ZNANJE Opozicioni novinar ih raskrinkao: Nisu baš svesni šta rade! VIDEO
Screenshot 2026-03-10 181746.jpg