Predstojeći lokalni izbori razbuktali su svađe i podele unutar blokaderskog pokreta. Sukobi među njima više ne mogu da se zaustave i ne mogu da se sakriju, te su sad postali potpuno javni.

Jedna stvar koja je dobra u svemu ovome jeste što građani mogu da sagledaju pravi karakter onih koji hoće da budu alternativa aktuelnim vlastima.

Opozicioni lideri Dragan Đilas i Zdravko Ponoš našli su se na udaru plenumaša sa novosadskog Fakulteta tehničkih nauka. Na nalogu "FTN se budi", koji na Iksu vode ovi blokaderi, objavljena je poruka koja otvoreno i sa visine govori opoziciji šta treba da radi.

Plenumaši maltene poručuju Đilasu i Ponošu da ne znaju da vode politiku, da nemaju funkcionalne stranke, a zameraju im najviše što godinama nikome na vrata nisu zakucali.

Foto: Printscreen