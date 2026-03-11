Slušaj vest

Reagujući na tvit sa naloga FTN se budi, u kojem se predlaže da se ukrupne i oforme dve velike opozicione stranke koje bi razgovarale sa SL, Ješić je na X-u napisao sledeće:

"Pošto živim među vama i sa vama, sa kim tačno i ko je SL treba da razgovara? Znam ekipu od pre godinu dana FPN se budi, ali od njih niko više nije tu! Sa kim tačno? 

Goran Ješić
Foto: screenshot X

Nije ni čudo što je Ješić zbunjen kad i kao istaknuti blokader ne prepoznaje ni saborce blokadere, niti ko čini studentsku listu jer oni koji su predstavljali blokadere pre godinu dana, više nisu tu - čak su ih i oni napustili.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"ZBOG PUMPANJA I SLIČNIH KRETENIZAMA SMO TU GDE SMO" Ješić se obrušio na blokadere - Ni listu ne umeju da predaju kako treba, a onda KUKAJU
Goran Ješić.jpg
PolitikaKANDIDATI SA STUDENTSKE LISTE NUDILI OPOZICIJI SARADNJU! Goran Ješić sve otkrio: "Ja sam bio angažovan, Đilas i Ponoš su oberučke prihvatili, a onda..." (VIDEO)
Screenshot 2026-03-02 133137 copy.png
PolitikaŽESTOK UDAR BLOKADERA JEŠIĆA NA - SVE BLOKADERE REDOM! "Doživljavaju Šarovića kao neku opoziciju, mrze Vučića jer nije pobio sve Albance" (VIDEO)
Goran Ješić
Politika"VUČIĆ DINSTA NAS, KRENULI SMO DA SE KOLJEMO" Vidojković i Kulačin priznali poraz, Ješić pripretio: "U noći izbora očekujemo da imate '163 Nova Sada'"
Vidojković Ješić Kulačin
PolitikaOVO JE DOKAZ DA BLOKADERE HUŠKAJU IZ HRVATSKE!? Ješić razotkrio huškače: "Sediš u Hrvatskoj i ložiš ljude da stradaju, godinu dana" (FOTO)
goran.jpg
PolitikaNASTAVLJA SE RAT, JEŠIĆ PONOVO UDARA PO SVOJIMA: Neozbiljni su, ova vlast više od prethodne ulaže u poljoprivredu! VIDEO
Screenshot 2026-02-15 154149.png