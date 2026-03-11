Slušaj vest

Reagujući na tvit sa naloga FTN se budi, u kojem se predlaže da se ukrupne i oforme dve velike opozicione stranke koje bi razgovarale sa SL, Ješić je na X-u napisao sledeće:

"Pošto živim među vama i sa vama, sa kim tačno i ko je SL treba da razgovara? Znam ekipu od pre godinu dana FPN se budi, ali od njih niko više nije tu! Sa kim tačno?

Foto: screenshot X

Nije ni čudo što je Ješić zbunjen kad i kao istaknuti blokader ne prepoznaje ni saborce blokadere, niti ko čini studentsku listu jer oni koji su predstavljali blokadere pre godinu dana, više nisu tu - čak su ih i oni napustili.