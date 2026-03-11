Nekadašnji potpredsednik Vlade Vojvodine, bivši visoki funkcioner DS i istaknuti blokader Goran Ješić oglasio se na mrežama pitanjem sa kim to tačno opozicija treba da razgovara.
BLOKADERI DIGLI RUKE I SAMI OD SEBE! I Ješić u čudu: Sa kim tačno da se razgovara u SL? Znam ekipu od pre godinu dana, ali od njih niko više nije tu
Reagujući na tvit sa naloga FTN se budi, u kojem se predlaže da se ukrupne i oforme dve velike opozicione stranke koje bi razgovarale sa SL, Ješić je na X-u napisao sledeće:
"Pošto živim među vama i sa vama, sa kim tačno i ko je SL treba da razgovara? Znam ekipu od pre godinu dana FPN se budi, ali od njih niko više nije tu! Sa kim tačno?
Nije ni čudo što je Ješić zbunjen kad i kao istaknuti blokader ne prepoznaje ni saborce blokadere, niti ko čini studentsku listu jer oni koji su predstavljali blokadere pre godinu dana, više nisu tu - čak su ih i oni napustili.
Kurir.rs
