Kao predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu zahtevam da se sprovede hitna istraga o likvidaciji svedoka ubistva advokata Miše Ognjanovića i utvrdi odgovornost tužilaca JTOK Milenka Mandića i Mladena Nenadića kao i vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac za ovo ubistvo, kaže Uglješa Mrdić.

- Činjenica da je tužilac JTOK Milenko Mandić juče na sudu lagao o predmetu ubistva advokata Miše Ognjanovića pokazuje u kakvoj su panici Mladen Nenadić i Zagorka Dolovac da se ne otkrije njihovo učešće u ovoj likvidaciji.

Tužilac JTOK Milenko Mandić pokušao je juče na sudu da prikrije činjenicu da se predmet ubistva advokata Miše Ognjanovića već osam godina nalazi u fioci Mladena Nenadića i da se na njemu ništa ne radi lažnom tvrdnjom da "Više javno tužilaštvo u Beogradu učestvuje u istrazi ubistva advokata Dragoslava Ognjanovića 28. jula 2018. godine". Istina je da je predmet ubistva Ognjanovića Zagorka Dolovac 30. jula 2018. godine otela Višem javnom tužilaštvo u Beogradu i predala ”bermudskom trouglu srpskog tužilaštva u kome nestaju važni predmeti” - Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal. To je oprobani način postupanja Zagorke Dolovac.

Juče smo saznali ime nesrećnog svedoka koji je od strane policije bio doveden u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal i koji je ponudio informacije o ubicama advokata Ognjanovića strahujući za svoj život. Nenadićev tužilac Milenko Mandić juče je lagao na sudu kada je rekao da proces dobijanja statusa zaštićenog svedoka traje godina želeći da zaštiti sebe, Nenadića i Dolovac zato što su svedoka poslali pred cevi ubica da ga likvidiraju. Niko nije tražio za tog čoveka status zaštićenog svedoka već da mu se pruži policijska zaštita što se radi odmah i brzo. Umesto toga, neko iz JTOK javio je ubicama advokata Ognjanovića šta je rekao nesrećni čovek u JTOK i ubijen je čim se našao na ulici.

Za brutalnu likvidaciju čoveka koji je hteo da svedoči o ubistvu advokata Ognjanovića odgovaraće tužioci Milenko Mandić, Mladen Nenadić i Zagorka Dolovac. Zato zahtevam da se pokrene hitna istraga - rekao je predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS, dr Uglješa Mrdić.