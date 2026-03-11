- Prelepo prepodne u još lepšoj Bajinoj Bašti. Prolećno vreme, mnogo naroda na ulicama, deca koja se vraćaju iz škole… Zaista, predivna atmosfera i gotovo da je nestvarno da smo prošle godine u ovo vreme svi mi u Srbiji preživljavali teror blokadera. Pokušavali su da zaustave Srbiju, blokiraju nam sve puteve, brane deci da pohađaju nastavu, studente sprečavaju da uče… ali većinska Srbija je bila tolerantna, strpljiva i hrabra. Izdržali smo sve i deluje da smo nikada složniji i jači. To sam i rekla svim građanima - tog 29. marta setite se svega što ste prošli. Setite se nasilja glasne manjine, setite se zatvorenih škola i fakulteta i atmosfere linča i glasajte po svojoj savesti. Pokažimo da smo nacija ljubavi, a ne mržnje. Pokažimo da baštinimo prave vrednosti, mir i slobodu, a ne nasilje i haos. Pokažimo da smo svi mi jedan tim koji pobeđuje a da je Srbija naša porodica!