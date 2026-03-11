Slušaj vest

Petar Miletić je predsednik Izvršnog odbora blokaderske stranke Pokret slobodnih građana, a ono što je skandalozno je to što je ovaj žestoki opozicionar 2022. godine obavljao funkciju spoljnog savetnika Aljbina Kurtija, takozvanog premijera lažne države Kosovo.

Posebno je indikativno što se sam Miletić tom funkcijom otvoreno hvali u svojoj zvaničnoj biografiji n sajtu PSG, predstavljajući je kao političku referencu i uspeh u karijeri. Još skandaloznije je to što je tu funkciju obavljao u periodu dok je uveliko bio član Pokreta slobodnih građana, što jasno pokazuje koliko su duboke političke veze srpske opozicije sa strukturama u Prištini.

Podsetimo, reč je o periodu u kome je režim Aljbina Kurtija sprovodio sistemske pritiske, nasilje i institucionalnu represiju nad srpskim stanovništvom na Kosovu i Metohiji. Umesto da stane uz svoj narod, Miletić je bio savetnik jednog od najglasnijih političkih protivnika Srbije i jednog od najvećih progonitelja Srba na Kosovu i Metohiji.

Zato se postavlja jasno pitanje: kakvu politiku zapravo zastupaju oni koji u svoje rukovodstvo postavljaju ljude koji su sarađivali sa Kurtijevim režimom?

Za njih je očigledno takozvano Kosovo nezavisna država, a takav stav pokušavaju da postepeno podmetnu i nametnu građanima Srbije kao novu realnost.