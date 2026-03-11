Slušaj vest

Predsednik Izvršnog odbora Darko Glišić prisustvovao je danas sastanku Opštinskog odbora SNS u Majdanpeku i tom prilikom poručio da postoje mnoge stvari koje su uradili za građane Majdanpeka, ali da može i mora još više da se ulaže u razvoj svakog dela Srbije.

"Politika Aleksandra Vučića, na koju smo ponosni, je politika suverenosti, rada i konkretnih rezultata, politika mira i stabilnosti i ljubavi prema Srbiji", rekao je Glišić.

"Da mir i napredak nisu nešto što se podrazumeva dokazuje svo ovo ludilo koje se dešava u svetu, a mi jedino što želimo je da gledamo svoja posla i guramo našu zemlju napred", naglasio je predsednik IO SNS.

Foto: Kurir

"Jedini način da sačuvamo našu decu, naše porodice, našu Srbiju je da sledimo i podržimo politiku predsednika Vučića i naše Stranke."

Foto: Kurir

"Ništa se u današnjem svetu ne podrazumeva, 29. marta ne glasamo samo na nekim lokalnim izborima, glasamo o sudbini Srbije, da naši ljudi žive u stabilnoj i ekonomski jakoj državi, da naša deca žive u miru. Da rezultat bude 10:0, kako bi “Srbija - naša porodica” pobedila", zaključio je Glišić.