Slušaj vest

Na Kosovu i Metohiju već duže od godinu dana vlada rasulo izazvano institucionalnom i političkom krizom koja se svakog dana produbljuje, a sada se ova lažna država našla u još ozbiljnijem problemu. Najpre je evropska komesarka za proširenje Marta Kos otkazala zakazau posetu Prištini, a onda su oštre kritike uz nimalo diplomataski jezik stigao iz direktnog okruženja predsednika SAD Donalda Trampa!

Svoj nedolazak u Prištinu, komesarka EU za proširenje Marta Kos obrazloćila je "izbijanjem nove institucionalne i zakonske konfuzije i političke krize izazvane neuspehom izbora novog predsednika", a potom i odlukom o raspuštanju centralne skupštine. Da bi "ublažila stvar", Vjosa Osmani, i dalje aktuelna predsednica samoproglašene države, izjavila je da je "druga Trampova administracija najviše prokosovski orijentisana američka administracija još od vremena Džordža Buša". Međutim, bez obzira što Vašingotn toleriše svakakve poteze Prištine, na ovo je morao da reaguje izaslanik predsednika SAD za specijalne misije Ričard Grenel koji je sve demantovao i to poprilično oštrim rečnikom.

- Ona laže. Tim Kurti-Osmani je bio katastrofa i svi mi to jasno vidimo. Ona će reći apsolutno bilo šta zarad sopstvenog političkog opstanka! - napisao je Grenel na mreži "Iks".

Politikolog Ognjen Gogić podseća da je Ustavni sud u Prištini stopirao sve političke odluke do 31. marta, kao i da tzv. Kosovo sada faktički ima samo Vladu, a nema ni predsednika ni Skupštinu, kao i da veruje da će se svakako ponovo ići na izbore u pokrajini.

Foto: Kurir Televizija

- Sada, niti Osmani može da zakaže termin parlamentarnih izbora, niti Skupština može da raspravlja o bilo čemu, pa ni o izboru predsednika ove lažne republike. U svakom slučaju, kriza traje i produbljuje se, a verujem da će do novih izbora na KiM svakako uskoro doći, jer mi se čini da ne postoji više način da se odnosi među partijama poprave, a da opozicja uđe u Parlament i glasa. Palo je previše teških reči i optužbi - ocenjuje Gogić i dodaje:

Novinar izneo ozbiljne optužbe: Kurti planirao atenat na Grenela Novinar sa KiM Milaim Zeka tvrdi da su, prema presretnutim telefonskim razgovorima, pojedinci koje on povezuje sa Aljbinom Kurtijem govorili o mogućem organizovanju atentata na američkog diplomatu Ričarda Grenela. Naime, kako je naveo u snimku koji je objavljen na mreži Iks, u prisluškivanim telefonskim razgovorima čuje se da militanti govore da će organizovati atentat na Grenela. - U prisluškivanim razgovorima se čuje da, kada Grenel dođe, treba da organizuje pokušaj atentata - kaže Zeka na snimku.

- Ni Evropa ni SAD ne gleda blagonaklnono na krizu na KiM, mislim da ovo nisu očekivali, iako je njihova pažnja sad usmerena na situaciju u Iranu i na Bliskom istoku. Ipak, Vjosa je uspela da izgradi dobre odnose sa Amerikancima i da postane deo Odbora za mir, dok je bes Vašingtona tokom godina više bio usmeren protiv tzv. premijera Aljbina Kurtija, koji nije uvek hteo da prati njihove smernice. Ne verujem da može doći do dramatičnog pada podrške SAD-a Kosovu u smislu prizanja nezavisnosti, ali će biti zanimljivo da se posmatra koga će Amerikanci podržati na izborima: Osmani ili Kurtija, koji su nekada bili jedan blok a sada su suprotstavljeni? Osmani je svakako bila umerenija i daleko kooperativnija. Ipak, rano je da razmatramo šta bi to značiilo za srpski narod i dijalog sa Beogradom

Ipak, profesor ekonomije Škumbin Misini smatra da su predstavnici EU i Vašingtona razočarani procesom vođstva na Kosovu i da više neće tolerisati status kvo, jer ga, kako ističe, "vide kao pretnju regionalnoj bezbednosti"!

Škumbin Misini Foto: Printscreen Kosovo online

- Kosovo rizikuje da ne dobije nova priznanja i da mu se obustave integracioni procesi u međunarodne organizacije. Što se tiče ekonomije, to može dovesti do egzodusa strateških investitora i pretvaranja zemlje u „nestabilnu zonu“ koja se smatra rizičnom za strane investicije - istakao je Misini u pisanoj izjavi za Kosovo onlajn ii dodao da ukoliko politička kriza ugrozi reforme na Kosovu, u pitanje bi moglo da dođe i finansiranje iz Plana rasta EU.

Istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinović istakao je da međunarodna zajednica neće gledati blagonaklono na novu institucionalnu krizu na Kosovu, ali da će pristup EU i SAD država biti različit. Vujinović je za Kosovo onlajn istakao da će EU insistirati na dogovoru, dok bi Amerika mogla da pruži podršku predsednici Kosova Vjosi Osmani za još jedan mandat.