"Uvek mi je najdraže da tokom obilaska Srbije posetim domaće kompanije, porodične firme, jer nam je posebno važno da one dobro rade i da se razvijaju. Presrećna sam što sam danas posetila kompaniju Atlas u Sevojnu, koja će raditi čak i za Ekspo 2027. To je jedinstvena prilika da se prikažu čitavom svetu, da se promovišu i pokažu šta umeju i znaju! To je definicija onoga kada predsednik Aleksandar Vučić kaže koliko je Ekspo važan, da Ekspo nije samo u Beogradu, već i u celoj Srbiji. Naredne godine, najveći svetski događaj desiće se upravo u našoj zemlji!", navela je Ana Brnabić i dodala: