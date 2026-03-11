Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, posle Bajine Bašte, posetila je danas i Sevojno, gde je obišla kompaniju "Atlas" i razgovarala sa građanima.

Screenshot 2026-03-11 155334.png
Foto: Kurir

"Uvek mi je najdraže da tokom obilaska Srbije posetim domaće kompanije, porodične firme, jer nam je posebno važno da one dobro rade i da se razvijaju. Presrećna sam što sam danas posetila kompaniju Atlas u Sevojnu, koja će raditi čak i za Ekspo 2027. To je jedinstvena prilika da se prikažu čitavom svetu, da se promovišu i pokažu šta umeju i znaju! To je definicija onoga kada predsednik Aleksandar Vučić kaže koliko je Ekspo važan, da Ekspo nije samo u Beogradu, već i u celoj Srbiji. Naredne godine, najveći svetski događaj desiće se upravo u našoj zemlji!", navela je Ana Brnabić i dodala:

"Stigla sam i da razgovaram sa građanima u Sevojnu, osetim njihovu sjajnu energiju i odlučnost da i Sevojno i čitava zemlja nastave da se razvijaju i da zajedničkim snagama jačamo našu Srbiju, našu porodicu!"

2026-03-11 14_17_47-PhotoScape X.png
101 Beta Pedja Vuckovic.jpg
Ana Brnabić
d2e47659-2a08-439e-b844-e81abd9f26ae.jpeg