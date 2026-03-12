Slušaj vest

Godinu nakon što je 15. mart 2025. u delu javnosti predstavljen kao trenutak kada se rodila nova politička energija, bilans blokaderskog pokreta danas izgleda potpuno drugačije. Umesto jedinstva, ozbiljnosti i jasne političke artikulacije, poslednjih dana Srbija vidi samo otvorene blokaderske svađe, međusobna optuživanja i sve vidljivije pukotine među akterima koji su sebe predstavljali kao alternativu vlasti.

Okreću im leđa

Ono što je trebalo da bude početak konsolidacije opozicionog fronta pretvorilo se u demonstraciju političke nezrelosti i nemoći da se ponudi jasan pravac delovanja. Ružičastu sliku o blokaderskom pokretu ne mogu više da održe ni opozicioni mediji. Tako je opozicioni "Danas" objavio analizu koja konstatuje da je pozicija predsednika Vučića stabilna, dok su "studentski pokreti u izbornoj godini pred ozbiljnim izazovom političke artikulacije". Očekivano, "Danas" koristi eufemizam da ulepša sav haos koji je izašao na videlo prilikom predaje izbornih lista u Smederevskoj Palanci, ali i drugim mestima i konstantnim svađama između planumaša i opozicionih lidere.

Od pompezno najavljenog prošlogodišnjeg 15. marta i velikog beogradskog protesta od koga su blokaderi očekivali da će im doneti vlast na tacni, došlo se do potpuno ogoljene matrice po kojoj je ova anonimna grupacija funkcionisala. Za ovih 12 meseci postale očigledne sve slabosti tog pokreta, od nedostatka jasnog liderstva i političke strategije do međusobnih sukoba koji iz dana u dan postaju sve glasniji, saglasni su sagovornici Kurira koji ukazuju da pojava novog političkog aktera u vidu tzv. "studentske liste" više uzdrmala samu opoziciju, produbivši rivalstva i podele koje su do juče pokušavali da prikriju pričom o jedinstvu.

Politički analitičar Branko Radun kaže za Kurir da je beogradski protest pre godinu dana bio odraz duboke političke krize, ali da je ono, čemu danas svedočimo, posledica neuspešne borbe takozvanih studenata u blokadi da se nametnu za autoritete i vlasti i opoziciji.

- Kao što vidimo, nisu u tome uspeli! Ispostavilo se da je taj novi politički činilac više uzdrmao opoziciju nego vlast. Očigledno je da se vlast stabilizovala, a opozicija trpi posledice zbog toga što je pristala da bude u drugom planu i da studenti u blokadi generišu krizu. Tzv. "studentska lista" je želela da eliminiše opoziciju i ostaje velika misterija ko je vukao konce kada su blokaderi tada delovali, a ko ih vuče danas. Meni se čini da su to isti akteri koji su jednim delom dolazili iz opozicionih stranaka, ali većim delom su to bili stranci sa idejom da destabilizuje Srbiju, svako zbog svog nekog interesa. Od tog protesta 15. marta sve nade su se polako raspršile. Neko je nametnuo narativ da će tog dana vlast da kapitulira, očigledno je da su očekivali pomoć sa strane. To su bila toliko nerealna očekivanja, ali su ih pumpali i mnogi su došli tada u Beograd čisto da vide šta će se to dogoditi. To je bio jedan od izraza neozbiljnosti i nezrelosti političke - ocenjuje Radun.

Promenili mišljenje

On kaže da se politička klima promenila i da su mnogi koji su sve to podržavali danas potpuno promenili mišljenje.

- U međuvremenu su shvatili destruktivnost koju nosi taj pokret. Razočaranih je mnogo, a ima i onih koji su se čak i aktivno uključili protiv te destrukcije, a oni čak ne podržavaju Vučića i aktuelnu vlast. Osim što je napravljena šteta po obrazovanje, ekonomiju i druge sfere, blokaderi su servirali i razna bizarna tumačenja uglavnom o tome ko je kriv za njihov neuspeh, pa su čak u tom smislu udarili i na patrijarha i SPC, što je zaista suludo. Tako smo došli do toga da se javno mnjenje promenilo i da onaj 15. mart ne može da se ponovi - zaključuje Branko Radun.

On navodi da se krug podrške protivnicima vlasti, koji je prošle godine izgledao jako širok, danas značajno suzio!

- Energija koja je trebalo da bude usmerena protiv vlasti sve češće se pretvara u sukob unutar samog blokaderskog tabora, dok je sa druge strane Vučić sa stabilne pozicije fokusiran na veće probleme i donošenje opipljive korosti za sve građane - ocenio je Radun.

On ističe da saldo posle 12 meseci pokazuje još jedan paradoks!

- Deo građana koji je u početku imao razumevanja za blokade i proteste, prihvatajući ih kao ograničeni mladalački bunt, danas ne samo da otvoreno izražava razočaranje, već nalazi motive da se aktivira protiv toga, smatrajući ga rušilačkim i neprincipijelnim - navodi Radun.

