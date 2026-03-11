Slušaj vest

Lider Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević obišao je danas Lučane i obratio se pristalicama i simpatizerima stranke u Guči.

Lider SNS istakao je da je "počestvovan i pomalo postiđen, jer nije očekivao doček sa pravom dragačevskom trubom".

- Hvala im na dočeku. Srbija se vraća tamo gde joj je mesto. Ovo su zvuci sabornosti, pobede, a ne nasilja. Neće biti lako 29. marta, nijedna pobeda nije laka. Misle da je lako samo oni koji ne idu da pobede. Imamo dobru kampanju, izašli smo na sa odgovornim ljudima, koji su spremni da preuzmu odgovornost za Opštinu Lučane. Sa "Milošem Velikim" Lučani su mnogo dobili. Veliku je viziju imao Vučić sa izgradnjom "Miloša Velikog". On je bolja povezanost ka Čačku, sutra Arilju, ali i Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Sada su putevi i bezbedniji, sigurniji - naveo Miloš Vučević je za Informer, a prenosi dnevnik.rs

Vučević se obratio i građanima dragačevskog okruga u punoj sali u Guči, gde je prisutne zamolio da razumeju da 29. marta glasaju o sudbini opštine i na neki način o sudbini države.

- Izbori nisu igra, a opština i država nisu igračka. Nema 30. marta popravnog ispita. Molim vas da razumete da se mnoge stvari ne podrazumevaju. Ne podrazumeva se da će plate i penzije da rastu, mi to očekujemo, želimo i borimo se, ali bilo je perioda kada penzije i plate nisu mogle da rastu. Ne podrazumeva se da se prave putevi, ali mi to očekujemo. Ne podrazumeva se ni mir. Mir se čuva, a sloboda brani. Mnogo toga moramo da uradimo da sačuvamo državu, jer nisu svi dobronamerni prema našoj državi i ne žele joj svi dobro. To je istorijski dokazano. Kada vidite da su svi sa usijanim glavam i ratobornim rečima, tim pre moramo da sačuvamo našu državu. Mnogo smo ljudi izgubili u 20. veku. Vreme je da sačuvamo državu. Ako nemate državu ne možete da asfaltirate puteve, da rrekonstruišete domove zdravlja, ne možete da ljudima obezbedite bolje uslove za život. kada imate rat ili sukobe, svađe, sve postaje nebitno, na žalost. Molim vas da razumete značaj ovih izbora. To će predstavljati uvod u predsedničke izbore - objasnio je Vučević.

On je podsetio i da su blokaderi spremali zamku 15 meseci, naglašavajući da su napadali Aleksandra Vučića jer vodi nezavisnu i slobodnu državu.

- Napadali su ga jer je predsednik države. Srbija treba da bude svoja na svome i da misli svojom glavom. Oni bi želeli klimoglavce, neznalice. Razumeli smo da ljudi očekuju promene, ali ne one kakve nude blokaderi. Zahvalan sam svim ljudima koji su se kandidovali. Zato vas molim poštovani Dragačevci, da se ne delimo nego da uradimo sve što možemo u naredne dve i po nedelje za Lučane. Uskoro očekujem da predsednik dođe u posetu, da razgovara sa vama i da ovi ljudi koji su se kandidovali budu odgovorni za ono što su se kandidovali. Verujem u politiku koja je odgovorna. Mi se ne + glupiramo i ne skupljamo lajkove na društvenim mrežama. Razumeli smo da su oni favoriti, ali spremni smo da ih ubedljivo pobedimo 29. marta. I ubedljiva pobeda za Lučane, Guču, Dragačevo, za naše majke, sestre, ćerke, očeve, randike, poljoprivrednike, penzionere, za sve nas - zaključio je Vučević.