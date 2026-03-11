Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da narod želi rad i razvoj, i dobru budućnost za svoju decu.

"Neće građani blokade. Neće građani maltretiranje", navodi predsednik Vučić i dodaje:

"Narod hoće razvoj, narod hoće rad. Narod hoće razvoj, rad, narod hoće budućnost. Neće da mu život oduzimaju oni, i vreme u životu da im oduzimaju oni koji nemaju šta da ponude". 

Podsetimo, predsednik Vučić je u subotu predstavio plan "Srbija 2030/35" koji se sastoji od deset tačaka, i to: 

  • Prva tačka - Očuvanje mira i stabilnosti u zemlji
  • Druga tačka - Evropski put Srbije, vojska i politika
  • Treća tačka - Životni standard, plate i penzija
  • Četvrta tačka - Zdravstvo
  • Peta tačka - Obrazovanje
  • Šesta tačka - Veštačka inteligencija, robotika, digitalizacija, privredne zone
  • Sedma tačka - Energetika
  • Osma tačka - Putevi, železnica, aerodromi i metro
  • Deveta tačka - Javno komunalna infrastruktura
  • Deseta tačka - Poljoprivreda 
Ne propustitePolitika"O SITUACIJI NA BLISKOM ISTOKU I POSLEDICAMA PO MIR" Predsednik Vučić razgovarao sa šeikom Mohamedom bin Zajedom i čestitao mu rođendan
aleksandar vučić
PolitikaMASKE PALE Vučić brine o Srbiji, a studenti blokaderi primaju instrukcije stranih ispostava kako da je destabilišu!
0202-profimedia0875808941.jpg
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ POZVAO GRAĐANE NA IZBORE: Glasajte po savesti, skupo bismo platili voluntarizam, neozbiljnost i neodgovornost!
Strategija Srbija 2023 Aleksandar Vučić (5).jpg
Politika"NEMA NIŠTA VAŽNIJE OD PORODICE I SRBIJE" Jaka poruka Vučića: Ljudi razumeju da 29. marta biraju budućnost svoje porodice (VIDEO)
Screenshot 2026-03-10 105946.jpg