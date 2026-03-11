Slušaj vest

Od 12. marta čitaoci u Srbiji imaće priliku da na drugačiji način sagledaju savremenu realnost. Na 100 strana pažljivo uređenih rubrika, analiza, intervjua i autorskih tekstova, novi nedeljnik "Kompas" donosi kritičko sagledavanje ključnih pitanja našeg vremena.

Namenjen je čitaocima koji traže pouzdane informacije, promišljene analize i dublje razumevanje političkih i društvenih procesa. "Kompas" neguje analitički pristup i kulturu dijaloga, pružajući prostor za ozbiljno promišljanje političkih, ekonomskih i društvenih tokova koji oblikuju savremenu Srbiju i međunarodno okruženje.

- Kompas je baš ono što nedostaje srpskoj medijskoj sceni – poručuje Sanja Purić, direktor i glavni urednik nedeljnika.

- Možda deluje ambiciozno u vreme brzih medija i društvenih mreža pokretati nedeljnik, ali verujem da je upravo to ono što nam svima nedostaje – ozbiljna i odgovorna reč, dijalog i polemika - kaže Purićeva.

Tema prvog broja: Crvene linije neznanja

Za "Kompas" pišu i govore: Čedomir Antić, Gordana Čomić, Uroš Šuvaković, Nikola Šainović, Vladimir Vuletić, Slavko Dimović, Zoran Ćirjaković, Dušan Božić, Predrag Rajić, Dražen Živković, Mihailo Paunović, Bojan Dimitrijević, Goran Mitrović, Momčilo Jokić, Ivan Karl, Malkom Muharem i drugi.

Pored sadržaja iz štampanog izdanja na portalu srpskikompas.rs od danas možete pratiti sve najnovije informacije iz zemlje, regiona i sveta.