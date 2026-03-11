Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić razgovarao je sa Njegovim Visočanstvom šeikom Abdulahom bin Zajedom Al Nahjanom, zamenikom premijera i ministrom inostranih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Ministar Đurić je u telefonskom razgovoru izrazio zahvalnost na podršci i saradnji koju je rukovodstvo Ujedinjenih Arapskih Emirata pružilo tokom aktivnosti usmerenih na pomoć, bezbednost i evakuaciju naših građana u prethodnim danima.

Šef srpske diplomatije osudio je nedavni napad na konzulat Ujedinjenih Arapskih Emirata u Erbilu, kao i napade u kojima su stradali civili u UAE, a koji imaju obeležja terora.