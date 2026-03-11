Slušaj vest

Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je danas povodom 20 godina od smrti Slobodana Miloševića da je on bio istorijska ličnost i ocenio da će sećanje na njega biti sve pozitivnije.

- Dvadeset godina od smrti Slobodana Miloševića u Haškom kazamatu prilika je da se istakne da veliki broj građana preispituje svoje mišljenje prema njemu. Ne zbog njega, nego zbog istih problema koji su i dalje tu. Postavljajući pitanje kako bi se oni ponašali da su na njegovom mestu. Šta bi radili u slučaju raspada Jugoslavije, stvaranja RSK i RS, sankcija, pa na kraju ultimatuma i agresije zbog Kosova - napisao je Dačić.

On je naveo da Milošević nije postao svetac, ali je sve popularniji iz godine u godinu.

- A šta je sa onima koji su ga izručili na Vidovdan, šta oni kažu, jesu li pogrešili i šta smo dobili time?! I koje su mesto oni dobili u istoriji. Slobodan Milošević iako ne u potpunosti, jedini je srpski nacionalista i patriota u vlasti posle oslobođenja Kosova u Balkanskom ratu 1912. Jedini. Svi drugi su bili pristalice jugoslovenske politike Karađorđevića i stvaranja troimenog naroda sa Hrvatima i Slovencima. Samo je Milošević postavio srpsko pitanje posle 1914. Nije imao snage ni saveznike ni na desnoj ni na levoj strani. Monarhisti i četnici jugoslovenske orijentacije, na jednoj strani, a levica na drugoj, takođe vršeći pritisak na njega da ostane Jugosloven, da SPS predloži da “Hej Sloveni” bude himna Srbije. Kako je to izgledalo mogu ja lično posvedočiti - naveo je lider SPS, a potom opisao jedan susret sa Mirom Marković.

- Početkom devedesetih, sretnem se u liftu sa Mirom Marković u zgradi nekadašnjeg CK, gde je ona imala svoju partiju SKPJ. I ona mi kaže: “Ivice, šta nam treba ovo oko Vukovara?!” Nadrealna scena. I moj još nadrealniji odgovor: “Pa što mene pitate, pitajte Slobu, sa njim sedite svaki dan!” Odgovor koji joj se nije svideo, ali nije se ni našim ljudima sviđalo šta je ona radila.

