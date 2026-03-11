Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoriće o svetskim sukobima, poziciji Srbije, ekonomiji i lokalnim izborima 29. marta
TAČNO U 21 ČAS! Predsednik Vučić sutra gost emisije na RTS: O svim svetskim temama, ekonomiji i napretku Srbije, izborima 29. marta!
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostuje 12. marta u emisiji "Četvrtkom u 9", na Radio-televiziji Srbije (RTS).
Predsednik će govoriti o svim aktuelnim svetskim i državnim temama.
- U vreme kada geopolitički lomovi i ratovi menjaju svet, kakav je do sada bio — gde je pozicija Srbije? Da li je u vremenu opredeljivanja moguća neutralna politika? Kako će se sve ovo odraziti na ekonomiju Srbije sada, a kako sve do 2035. Šta donose lokalni izbori u 10 opština 29. marta? Kako gleda na neke martovske dane koji su zauvek promenili Srbiju. Gost, predsednik Aleksandar Vučić - navodi se u najavi.
Foto: Printscreen Instagram/avucic
Kurir.rs
