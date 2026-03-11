Slušaj vest

Blokaderi su ponovo pokazali po čijem nalogu rade — sve ih je vrbovala hrvatska služba, a čini se da iako već mesecima rade protiv države, veze u blokaderskim krugovima pucaju jer smo svedoci upornih međusobnih svađa. Ovog puta su uspeli da se posvađaju oko para!

Naime, glumac Ammar Mešić je podelio na svom X nalogu da je imao neprijatnu situaciju jer sa novinarom "koji mu duguje pare", a koji traži da bude u njegovom stanu u Zagrebu, tokom puta koji je isplanirao. 

- Dakle, čovek koji duguje novce, planira put u Zagreb, pita mene da bude u mom stanu jer ja sam bio u Dominikani. Ja kažem može — ako vratiš dug. Dug nije vraćen i nije bio u stanu. Platio je za njega i njegovu mamu 238 evra apartman u Zagrebu. Ti novinari ipak lepo žive - naveo je uz emotikon koji plače od smeha. 

Kako se vidi u porukama koje je podelio, novinar je hteo da "rezerviše" stan od 20. do 22. decembra. 

Ammar nije imenovao osobu na koju misli, ali se Željko Veljković, novinar televizije Nova, pohvalio na istoj mreži kako je "advent u Zagrebu tradicionalno prelep i ove godine", 20. decembra prošle godine. 

Ammar Mešić je napisao hiljade objava protiv predsednika Aleksandra Vučića, kao i Veljković. A na kraju se svi oni međusobno posvađaju oko — para!

Kurir.rs

