Donedavno jedinstveni blokaderi, ustremljeni isključivo ka jednom cilju - rušenju Vučića, brzo su se razjedinili uoči lokalnih izbora 29. marta kad su shvatili da je počela bezočna borba za vlast i da je došlo vreme da se umesto onolike "borbe za Srbiju" sada konačno (iz)bori i za sebe!  

Svakodnevna bitka plenumaši vs opozicija ne jenjava a iz dana u dan sve više podseća na zaplete iz Igre prestola s intrigama, podmetačinama, napadima gde se samo gleda ko će koga bolje da opljune.  

Tako je i politikolog Nikola Parun dao izjavu u kojoj poručuje da samoproglašeni studentski portparoli treba da prestanu sa napadima na opozicione stranke.

Nikola Parun.jpg
Foto: Kurir Televizija

Tako su, podsetimo, NS plenumaši pre neki dan javno postrojili Đilasa i Ponoša tako što su im s visine i bez pardona na X-u nabrojali šta sve treba da rade.

Plenumaši su tada maltene poručili Đilasu i Ponošu da ne znaju da vode politiku, da nemaju funkcionalne stranke, a zameraju im najviše što godinama nikome na vrata nisu zakucali.

Upravo ono na šta se žale kad je SNS u pitanju, sad zameraju - opoziciji. 

IMG-20260311-WA0002.jpg
Foto: Printscreen

- Zašto opozicija u zadnjih godinu dana, a i jače, ne radi kampanju od vrata do vrata. Vrlo jednostavno i efikasno u borbi protiv režima. Ukazuje se na njihove greške, nude nove politike, dobija novo članstvo. A ako su radili zašto to ne promovišu na sva zvona i saopšte ishode - navedeli su plenumaši na Iksu.  

Jedna stvar koja je dobra u svemu ovome jeste što građani mogu konačno da sagledaju pravi karakter onih koji hoće da budu alternativa aktuelnim vlastima.

Kurir.rs

