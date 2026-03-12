BLOKADERSKA IGRA PRESTOLA Bukti totalni rat blokadera, plenumaši vs opozicija! Pred izbore batalili uzvišene ciljeve pa udri jedan na drugog! Evo šta kaže Parun
Donedavno jedinstveni blokaderi, ustremljeni isključivo ka jednom cilju - rušenju Vučića, brzo su se razjedinili uoči lokalnih izbora 29. marta kad su shvatili da je počela bezočna borba za vlast i da je došlo vreme da se umesto onolike "borbe za Srbiju" sada konačno (iz)bori i za sebe!
Svakodnevna bitka plenumaši vs opozicija ne jenjava a iz dana u dan sve više podseća na zaplete iz Igre prestola s intrigama, podmetačinama, napadima gde se samo gleda ko će koga bolje da opljune.
Tako je i politikolog Nikola Parun dao izjavu u kojoj poručuje da samoproglašeni studentski portparoli treba da prestanu sa napadima na opozicione stranke.
Tako su, podsetimo, NS plenumaši pre neki dan javno postrojili Đilasa i Ponoša tako što su im s visine i bez pardona na X-u nabrojali šta sve treba da rade.
Plenumaši su tada maltene poručili Đilasu i Ponošu da ne znaju da vode politiku, da nemaju funkcionalne stranke, a zameraju im najviše što godinama nikome na vrata nisu zakucali.
Upravo ono na šta se žale kad je SNS u pitanju, sad zameraju - opoziciji.
- Zašto opozicija u zadnjih godinu dana, a i jače, ne radi kampanju od vrata do vrata. Vrlo jednostavno i efikasno u borbi protiv režima. Ukazuje se na njihove greške, nude nove politike, dobija novo članstvo. A ako su radili zašto to ne promovišu na sva zvona i saopšte ishode - navedeli su plenumaši na Iksu.
Jedna stvar koja je dobra u svemu ovome jeste što građani mogu konačno da sagledaju pravi karakter onih koji hoće da budu alternativa aktuelnim vlastima.
Kurir.rs