- Da, insistirali smo da opozicioni predstavnici budu na listi jer su to ljudi koji se na lokalu bore već godinama protiv ovog režima. Kao što za nas nije prihvatljivo da bilo ko pročišćava listu ili da odlučuje ko će sad iz neke od tih stranaka biti na listi a ko neće biti na listi - istakao je on.

Dragan Đilas kaže da blokaderi, tačnije kako je rekao "mladi ljudi", moraju da shvate da to što su u ovom trenutku "dominantna politička snaga", znači da će na listi imati najviše kandidata.

- Ali to ne znači da vi možete drugima da govorite ko će biti njihov predstavnik na toj listi. I druga stvar, pošto sam video to i u saopštenju, odnosno na nekom tvitu koji se pojavio od studenata Pravnog fakulteta, da je dogovoreno da se prvobitni plan promeni. Plan možete da promenite samo ako se svi koji su ga doneli saglase sa time. Ne može plan da se menja tako što vam neko dođe i kaže sad mi hoćemo ovako, svi ostali morate to da primenite - rekao je predsednik SSP.

On kaže da taj model nije ispravan.

- Naravno da se poštuje najveća politička snaga u nekoj sredini. I opet kažem, to je snaga koja će imati najviše na listi, koja će imati nosioca liste. Ali ne mogu oni da budu ti koji će odlučivati da li će neko ko se borio godinama protiv ovog režima, da li zavređuje da bude na listi - kazao je Đilas, i dodao:

- Ono što niko ne može da takođe da osporava je da oni sa 20 godina nemaju dovoljno znanja, nisu završili školu, i ne mogu da imaju životno i radno iskustvo. Pošto sa 20 godina ne možete da ga imate, to je logično.

Dragan Đilas o "Kaluđeru" i "Aleku"

Kaluđer je Dušan Kaluđerović, student prodekan ETF, a Alek je student Aleksandar Živojinović.

Dragan Đilas je rekao da su vođeni razgovori predstavnika lokalnih stanačkih organizacija i jednog studenta koji je imao ovlašćenje beogradskih studenata oko formiranja zajedničke liste, i da su ti razgovori počeli jako davno.

On je u svom obraćanju na društvenim mrežama, nakon što su stigle optužbe predstavnika "studentske liste" iz Smederevske Palanke, izneo svoj deo priče, optuživši studente iz Beograda koji su se krili iza kodnih imena "Kaluđer" i "Alek" da su srušili dogovor pred samu predaju liste.