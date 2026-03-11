Slušaj vest

- Za mene je posebna čast, i jedna od najvećih u mom životu, poslovnom životu, pa usudiću se da kažem i od rođenja, što sam dobila poziv čestitog muftije da prisustvujem ovom iftaru i smatram da je to dokaz iskrenog prijateljstva, ljubavi, poštovanja i poverenja. Poverenja koje gradimo ne samo jedno u drugo, već poverenja koje gradimo među svima vama, među svima nama, među svim ljudima - istakla je ona.

Ona je rekla da kada smo bliže ljudima, bliže smo i Bogu.

- Kada dođe praznik, i meni se to dešavalo, setimo se svojih najmilijih, setimo se onih kojih više nema, setimo se porodične trpeze, setimo se doma. Ja želim svima vama koji niste u svojim kućama da ova ustanova bude vaša kuća. Da ova ustanova bude vaš dom. I da ovi ljudi, zajedno sa svima vama i nama, budu jedna porodica. U to iskreno verujem i za to ćemo se iskreno boriti dok je večnosti - zaključila je ona.

Efendija Mevlud Dudić je rekao da nam danas treba više lepih i mudrih reči.