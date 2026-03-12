Slušaj vest

Urednica tabloida lista "Danas" Safeta Biševac gostovala je na blokaderskoj televiziji N1, gde je govorila o blokaderima i o tome kako aktuelna vlast radi u korist građana.

Ona je istakla da je događaj u Smederevskoj Palanci, kada su "studenti" kodnih imena došli da diktiraju pravila opoziciji, prava mrlja.

- Kako vreme protiče čini mi se da je prilika da opozicija pobedi vlast na lokalnim izborima 29. marta sve manja. Ono što se dešavalo u Smederevskoj Palanci između studenata i opozicije je ostavilo veliku mrlju na ove izbore - izjavila je Biševac.

- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavlja novu strategiju do 2035., povećanje plata, penzija. Obezbedio je energente uprkos sukobu na Bliskom istoku. Srbija je sigurna, dovozi građane iz ratom zahvaćenih područja, sve čovek organizuje. Najavio je i kupovinu mamografa, skenera, robota i letećih taksija. On čovek radi, a sa druge strane šta rade oni koji su protiv njega? Pa oni se svađaju- zaključila je Biševac.