- Prelepo prepodne u još lepšoj Bajinoj Bašti. Prolećno vreme, mnogo naroda na ulicama, deca koja se vraćaju iz škole… zaista, predivna atmosfera i gotovo da je nestvarno da smo prošle godine u ovo vreme svi mi u Srbiji preživljavali teror blokadera. Pokušavali su da zaustave Srbiju, blokiraju nam sve puteve, brane deci da pohađaju nastavu, studente sprečavaju da uče… ali većinska Srbija je bila tolerantna, strpljiva i hrabra. Izdržali smo sve i deluje da smo nikada složniji i jači.

- To sam i rekla svim građanima - tog 29. marta setite se svega što ste prošli. Setite se nasilja glasne manjine, setite se zatvorenih škola i fakulteta i atmosfere linča i glasajte po svojoj savesti. Pokažimo da smo nacija ljubavi, a ne mržnje. Pokažimo da baštinimo prave vrednosti, mir i slobodu, a ne nasilje i haos. Pokažimo da smo svi mi jedan tim koji pobeđuje a da je Srbija naša porodica!

I ja sam danas pokušala da u Bajinoj Bašti naučim nešto novo i na tome se od srca zahvaljujem divnim ženama iz udruženja “Tarske orhideje”, poručila je Brnabić juče u Bašti gde je sela za razboj.

Brnabić je najpre obišla štand stranke u centru grada, gde je razgovarala sa meštanima koji su je informisali o funkcionisanju lokalne uprave. Kako je navedeno, građani su tom prilikom izneli i primedbe na blokade, o kojima se takođe razgovaralo.

Nakon toga posetila je Udruženje građana „Tarska orhideja“, gde su je članice upoznale sa radom udruženja i pokazale joj tradicionalno tkanje na razboju. Brnabić je tom prilikom sela za razboj i razgovarala sa predstavnicama udruženja o uslovima u kojima rade, obećavši im i određenu pomoć u narednom periodu.

Posetu je završila u prostorijama Srpske napredne stranke, gde je održala sastanak sa stranačkim članstvom. Tom prilikom razgovaralo se o predstojećim izborima, a Brnabić je pozvala članove da se organizuju i udruže snage kako bi stranka ostvarila što bolji rezultat.