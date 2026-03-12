Slušaj vest

Građani Srbije koji su slušali svoju zemlju i koji nisu uzeli državljanstvo lažne države Kosovo biće kažnjeni za svoju vernost i ostaće bez mogućnosti da žive na Kosovu i Metohiji. Zato tražim da država Srbija preduzme sledeće korake:

1. Da zahteva od Rusije i Kine da zakažu hitnu sednicu Saveta bezbednosti UN na kojoj će se tražiti od šefa Unmika da iskoristi svoja i dalje postojeća ovlašćenja iz Rezolucije 1244 i zabrani sprovođenje zakona.

2. Država Srbija će svu imovinu upisanu kao državno vlasništvo preneti na Srpsku pravoslavnu crkvu, uključujući i svoja osnivačka prava zdravstvenih i školskih ustanova, koja će ih dalje voditi u skladu sa našim planovima i programima. Finansiranje života Srba na Kosovu i Metohiji nastaviće se kroz banku koja će biti u vlasništvu SPC, a čiji će budžet biti deo budžeta Vlade Srbije. O tome odmah izvestiti celu međunarodnu zajednicu a posebno hrišćanske zemlje poput SAD, Rusije i Vatikana od kojih ćemo tražiti garancije da Srpska pravoslavna crkva može slobodno da uživa svoja verska ali i imovinska prava.

3. Država Srbija će zahtevati od Evropske unije da podrži odluku šefa Unmika o zabrani sprovođenja zakona o strancima kroz mehanizme Euleksa. Ukoliko EU tako ne postupi Srbija prekida svaki oblik briselskog dijaloga a dok se bezuslovno ne formira Zajednica srpskih opština i država Srbija do tada zadržava pravo da suspenduje sprovođenje svih do sada postignutih sporazuma.

4. Bezbednosne službe države Srbije će napraviti plan delovanja prema pojedincima koji su nosioci antisrpske politike na Kosovu i Metohiji i iskoristiti sva sredstva kojima naša država raspolaže za eliminaciju njihovog destabilizujućeg i malignog uticaja.