Vojska Srbije je prva oružana sila u Evropi koja je nabavila hipersonične balističke rakete, piše američki specijalizovani portal "Military Watch" u tekstu naslova "Prve hipersonične balističke rakete u Evropi: Srpski lovci MiG-29 integrisali kinesko naoružanje za revolucionarno povećanje vatrene moći".

"U toku je revolucija u povećanju vatrene moći. Vojska Srbije je prva oružana sila u Evropi koja je nabavila hipersonične balističke rakete. Fotografija na kojoj se vidi lovački avion "mig 29" Ratnog vazduhoplovstva Srbije sa dve balističke rakete kineske proizvodnje ukazuje na to da je Srbija postala drugi strani korisnik tog tipa raketa", piše američki magazin "Military Watch".

Kako se ističe u tekstu, to značajno menja ranije veoma ograničene udarne mogućnosti tih aviona.

Brzina rakete, koja može da pređe šest maha, čini srpske "migove 29" prvim lovcima u Evropi sa hipersoničnim udarnim sposobnostima, potvrdio je američki portal.

MiG-29 Vojske Srbije nosi hipersonične rakete CM-400

Military Watch
Tekst Military Watch magazina od 9. marta Foto: Printscreen

Raketa vazduh-zemlja teška je 910 kilograma, što omogućava čak i vrlo lakim lovcima da nose po dve rakete. Postoje različiti navodi o dometu, koji se kreće između 240 i 400 kilometara.

"Raketa koristi inercijalnu navigaciju, satelitsku navigaciju i pasivno radarsko navođenje, a može da bude opremljena i infracrvenim ili televizijskim tragačem", navodi "Military Watch".

"Zanimljivo je da nijedan drugi lovački avion u Evropi nije integrisao rakete vazduh-zemlja sposobne za hipersonične brzine, uključujući i avione američkog ratnog vazduhoplovstva raspoređene u bazama širom kontinenta", zaključuje američki portal.

