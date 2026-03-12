Slušaj vest

Unija mladih Gradskog odbora Srpske napredne stranke Niš podnela je Savetu za mlade Skupštine grada Niša incijativu za uvođenje omladinskih kartica čiji bi korisnici bili svi mladi u Nišu, starosti od 15 do 30 godina.

Kako se navodi u inicijativi, mladi čine oko jedne četvrtine aktivnih stanovnika Niša, a za razliku od vremena pre 2012. godine, kada su kao svoj najveći problem navodili nezaposlenost, danas mladi kao glavne izazove vide nedostatak informacija i mogućnosti za mobilnost i kvalitetnije provođenje slobodnog vremena, kao i potrebu za boljom edukacijom i neformalnim obrazovanjem koji bi im pomogli u karijernom razvoju i olakšali dolaženje do plaćenijih poslova.

Kako prvi potpisnik inicijative Lazar Radivojević navodi da rešenje za te izazove u Uniji mladih SNS vide u uvođenju omladinske kartice, koja bi ujedno bila identifikaciona i benefit kartica.

1/3 Vidi galeriju Lazar Radivojević Foto: SNS Niš

Ona bi predstavljala svojevrsnu ulaznicu u svet omladinskih i kulturnih dešavanja u gradu, a mladima bi, bez obzira na njihov radni status, pružala mogućnost za ostvarivanje popusta na usluge od značaja za svakodnevni život kao što su bioskopi, pozorišta, teretane i fitnes centri i ugostiteljske i zanatske usluge.

- Problemi poput nedovoljne informisanosti i otežane mobilnosti do sada nisu rešavani na jedinstven i sistemski uređen način. Ovom inicijativom nudimo rešenje koje će mladima u našem gradu značajno uštedeti vreme i omogućiti efikasnije prevazilaženje navedenih nedostataka - kaže Lazar Radivojević.

Inicijativu bi u najskorije vreme trebalo da razmotri Savet za mlade, nakon čega bi bila upućena Gradskom veću i nadležnoj gradskoj upravi, a iz Unije mladih SNS očekuju da prve omladinske kartice mladi u Nišu dobiju do „svog dana“, koji se u gradu na Nišavi obeležava 1. septembra.