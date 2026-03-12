PODNETA INICIJATIVA SKUPŠTINI NIŠA ZA OMLADINSKE KARTICE Ulaznica u svet kulturnih dešavanja u gradu za sve od 15 do 30 godina
Unija mladih Gradskog odbora Srpske napredne stranke Niš podnela je Savetu za mlade Skupštine grada Niša incijativu za uvođenje omladinskih kartica čiji bi korisnici bili svi mladi u Nišu, starosti od 15 do 30 godina.
Kako se navodi u inicijativi, mladi čine oko jedne četvrtine aktivnih stanovnika Niša, a za razliku od vremena pre 2012. godine, kada su kao svoj najveći problem navodili nezaposlenost, danas mladi kao glavne izazove vide nedostatak informacija i mogućnosti za mobilnost i kvalitetnije provođenje slobodnog vremena, kao i potrebu za boljom edukacijom i neformalnim obrazovanjem koji bi im pomogli u karijernom razvoju i olakšali dolaženje do plaćenijih poslova.
Kako prvi potpisnik inicijative Lazar Radivojević navodi da rešenje za te izazove u Uniji mladih SNS vide u uvođenju omladinske kartice, koja bi ujedno bila identifikaciona i benefit kartica.
Ona bi predstavljala svojevrsnu ulaznicu u svet omladinskih i kulturnih dešavanja u gradu, a mladima bi, bez obzira na njihov radni status, pružala mogućnost za ostvarivanje popusta na usluge od značaja za svakodnevni život kao što su bioskopi, pozorišta, teretane i fitnes centri i ugostiteljske i zanatske usluge.
- Problemi poput nedovoljne informisanosti i otežane mobilnosti do sada nisu rešavani na jedinstven i sistemski uređen način. Ovom inicijativom nudimo rešenje koje će mladima u našem gradu značajno uštedeti vreme i omogućiti efikasnije prevazilaženje navedenih nedostataka - kaže Lazar Radivojević.
Inicijativu bi u najskorije vreme trebalo da razmotri Savet za mlade, nakon čega bi bila upućena Gradskom veću i nadležnoj gradskoj upravi, a iz Unije mladih SNS očekuju da prve omladinske kartice mladi u Nišu dobiju do „svog dana“, koji se u gradu na Nišavi obeležava 1. septembra.
Kurir Politika