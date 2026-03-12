"Danas, na 23 godine od ubistva Zorana Đinđića, potpuno je jasno koliko je teško vratiti Srbiju na jedini pravi put - put ka Evropi. Čak i TV Nova S na današnji dan dovodi u goste Boža Prelevića, promotera teorije zavere o trećem metku! Priča o trećem metku imala je ambiciju da se sruši optužnica po kojoj je atentatorima suđeno, da se ukine specijalni sud, da javnost ne zna šta je prava istina. Kada vidimo da je Prelević prvi javno govorio protiv anketnog odbora za Ribnikar i Dubonu, da brani Parezanovića iz BIA nazivajući ga profesionalcem, potpuno je jasno zašto je nekada promovisao teoriju trećeg metka. Danas je tužan dan za Srbiju. Još tužnije je što neki ljudi i dalje dobijaju šansu da šire teorije zavere. Jednom na zadatku - uvek na zadatku", naveo je Đilas na "Iksu".