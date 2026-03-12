Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut i članovi Vlade položili su danas venac u dvorištu Vlade, na mestu gde je pre 23 godine izvršen atentat na tadašnjeg premijera Zorana Đinđića, saopštila je Vlada Srbije.

Odavanju pošte prisustvovali su ministar pravde Nenad Vujić, ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, ministar sporta Zoran Gajić, ministar odbrane Bratislav Gašić i ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša.

Takođe, polaganju venca prisustvovali su i ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bela Balint, ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, kao i ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa sa dijasporom Đorđe Milićević.

Prisustvovali su i ministar bez portfelja zadužen za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština Novica Tončev, ministar bez portfelja zadužen za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost Usame Zukorlić, ministar bez portfelja zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i društveni položaj crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović i drugi članovi Vlade.

Zoran Đinđić je ubijen u atentatu 12. marta 2003. godine, na ulazu u zgradu Vlade Srbije.