Iako su političke obaveze često ispunjene sastancima, putovanjima i brojnim javnim nastupima, neki političari pokazuju da je moguće pronaći vreme i za porodicu i zdrav način života.

Tako je Balint Pastor, predsednik Saveza vojvođanskih Mađara, objavio na svom Instagramu fotografiju kako se rano ujutru sprema za trčanje kroz park, gurajući kolica sa svojom bebom.

Ovaj prizor privukao je pažnju na društvenim mrežama.

- Kažu da je lakše trčati u društvu. Trening sa dečijim kolicima za trčanje može da počne - napisao je Balint Pastor na svom nalogu.

Nesvakidašnji spoj roditeljstva i rekreacije pokazao je jednu drugačiju, privatniju stranu političkog života, koja često ostaje daleko od očiju javnosti.

 Dnevnik.rs

