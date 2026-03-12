SPS OBILJEŽAVA JUBILEJ: Šest godina istrajno i dosljedno za Srpsku

DOBOJ - Socijalistička partija Srpske (SPS) sutra će u Doboju obilježiti šest godina od osnivanja i početka političkog djelovanja. Svečano obilježavanje jubileja biće održano u salonu „Prestiž“, sa početkom u 19 časova, uz prisustvo rukvodstva partije, brojnih članova, simpatizera i gostiju iz političkog i društvenog života Republike Srpske i Srbije.

Od osnivanja 12. marta 2020. godine do danas, SPS se pozicionirala kao moderna partija ljevice, fokusirana na nacionalne interese, socijalnu pravdu i ekonomski razvoj, a sutrašnji skup u Doboju prilika je za sumiranje postignutih rezultata i najavu novih političkih ciljeva.

Predsjednik SPS Goran Selak, poručio je da šest godina postojanja partije predstavlja period istrajnosti i borbe za bolji položaj svakog čovjeka u Republici Srpskoj i zaštitu interesa Republike Srpske.

- Šest godina postojanja SPS-a je potvrda da su naše ideje o socijalnoj pravdi i snažnoj Republici Srpskoj duboko ukorijenjene u narodu. Sutra se okupljamo u Doboju, ne samo da proslavimo rođendan naše partije, već da potvrdimo jedinstvo i odlučnost. Naš put je jasan – mi smo partija koja sluša glas naroda, koja ne odustaje od svojih principa i koja nudi konkretna rješenja za budućnost. Poruka koju ćemo poslati iz Doboja je poruka stabilnosti, sloge i ljubavi prema Republici Srpskoj- istakao je Selak.

Nakon svečanog dijela obilježavanja i obraćanja lidera i rukovodstva partije, predviđen je svečani prijem i druženje sa članstvom i simpatizerima.