Socijalistička partija Srpske (SPS) sutra će u Doboju obeležiti šest godina od osnivanja i početka političkog delovanja. Svečano obeležavanje jubileja biće održano u salonu „Prestiž“, uz prisustvo rukvodstva partije, brojnih članova, simpatizera i gostiju iz političkog i društvenog života Republike Srpske i Srbije.

Od osnivanja 12. marta 2020. godine do danas, kako je saopšteno, SPS se pozicionirala kao moderna partija levice, fokusirana na nacionalne interese, socijalnu pravdu i ekonomski razvoj, a sutrašnji skup u Doboju kako se dodaje, prilika je za sumiranje postignutih rezultata i najavu novih političkih ciljeva.

Socijalistička partija Srpske
Foto: SPS

Predsednik SPS Goran Selak, poručio je da šest godina postojanja partije predstavlja period istrajnosti i borbe za bolji položaj svakog čoveka u Republici Srpskoj i zaštitu interesa Republike Srpske.

- Šest godina postojanja SPS-a je potvrda da su naše ideje o socijalnoj pravdi i snažnoj Republici Srpskoj duboko ukorenjene u narodu. Sutra se okupljamo u Doboju, ne samo da proslavimo rođendan naše partije, već da potvrdimo jedinstvo i odlučnost. Naš put je jasan – mi smo partija koja sluša glas naroda, koja ne odustaje od svojih principa i koja nudi konkretna rešenja za budućnost. Poruka koju ćemo poslati iz Doboja je poruka stabilnosti, sloge i ljubavi prema Republici Srpskoj - istakao je Selak.

Nakon svečanog dela obeležavanja i obraćanja lidera i rukovodstva partije, predviđen je svečani prijem i druženje sa članstvom i simpatizerima.

