Blokaderski nedeljnik Radar uoči godišnjice blokaderskog skupa u Beogradu 15. marta ponovo pokušava da oživi priču o "zvučnom topu", dodajući svojim lažima zvučniji i samim tim i sramniji narativ, nazivajući taj dan "Dan kada je Vučić narodu pucao u leđa"?!

To je glavna priča na naslovnoj strani današnjeg broja nedeljnika Radar a tekst se našao i u online izdanju.

Ovaj Šolakov medij ide korak dalje pa sada, nakon godinu dana od protesta koji je zapravo ozbnačio početak kraja blokaderskog pokrera, "ekskluzivno otkrivaju" kako se vlast pripremala za 15. mart.

Isti tekst blokaderski mediji Nova S i N1 objavili su na svojim sajtovima na naslovnim stranama, a link vodi ka sajtu Radara.

Ova vest se sada svrstava u red lažnih vesti opozicionih medija, koji se nikada nisu izvinili za sve prethodne netačne tvrdnje.

1/3 Vidi galeriju Objave blokaderskih medija o nepostojećem zvučnom topu Foto: Printscreen

Podsetimo, nakon završetka protesta 15. marta u Beogradu blokaderski mediji i aktivističke mreže plasirali su tvrdnju da je vlast protiv građana upotrebila "zvučni top" koji se koristi za rasterivanje masa.

Cilj ove laži bio je jednostavan: stvoriti sliku da režim poseže za brutalnim, pa i opasnim sredstvima protiv sopstvenog naroda. Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) je nakon analiza saopštila da nije bilo nikakve upotrebe zvučnog topa.