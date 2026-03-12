Slušaj vest

Bivši medijski koordinator Novog DSS-a Uroš Piper komentarisao je na TikToku aktivnosti državnih funkciinera i "rad" opozicionih lidera i blokadera, istakavši to da predstavnici vlasti rade dan-noć, dok su sa druge strane, tvrdi on, predstavnici opozicije umorni i mrzovoljni i ne mogu da izdrže "dva radna dana u cugu".

- Gledam poslednjih dana aktivnosti državnih organa, šta rade Aleksandar Vučić, Ana Brnabić, Milenko Jovanov. Dan-noć, znači bukvalno dan-noć, sastanci, aktivnosti, otvaranje saobraćajnica, međunarodne aktivnosti, posete. Bukvalno se radi 29 do 30 dana i onaj jedan, kada bi eventualno mogao da bude dan odmora, obično se nešto desi i taj dan im se prekine kao neka vrsta odmora.I poredim onda sa našim opozicionarima, blokaderima.

Zamislite vi, na primer, radni dan Pavla Grbovića. Ustane u 10:15, krmelji još onda u krevetu sat vremena, posle toga ode na kafu, u kafiću napiše tvit, čuje se sa par drugara koji ga potapšu u po ramenu i kažu: 'Ti si car i uzimamo sigurno vlast', ode na ručak u Maderu i u 15h mu je gotov radni dan - rekao je Piper.

Osvrnuo se i na to što je Miloš Jovanović izjavio da su oni "prošpartali celu Srbiju".

- Zamislite, na primer, Miloša Jovanovića. Gledao sam negde, on kaže, prošpartali smo celu Srbiju. I nađem ja, oni su obišli od septembra meseca 32 odbora. Okej, 32 odbora od 150 opština u Srbiji, šta da radimo, imaju toliko koliko imaju. Ali pazite vi šta on smatra da je prošpartao celu Srbiju. 32 odbora za 5-6 meseci je 5-6 odbora mesečno. Znate šta vam to znači u prevodu? To znači da tri subote u mesecu su obišli po dva odbora, 5-6 sati vam treba za to i vratite se kući. Još dva-tri puta mesečno se ode na po sat-.dva u stranku i to je to. I oni su umorni posle toga. Oni ne mogu da izdrže čak ni taj tempo koji je nikakav. Oni su umorni - kazao je Piper.

Vučić u Velikoj Drenovi na otvaranju škole Izvor: Kurir

Zaključio je da su takvi, poput Miloša Jovanovića, Pavla Grbovića i drugih blokadera, umorni i mrzovoljni i "ljenštine" koje ne mogu da izdrže dva radna dana u cugu.

- Zamislite onda da oni vode državu, da moraju da imaju sastanke, da putuju u inostranstvo, da regulišu šta će biti sa cenom goriva, da prate međunarodne okolnosti svetske krize, kao što je ova koja se dešava na Bliskom istoku.. A oni su umorni. Miloš Jovanović, Pavle Grbović, blokaderi. Oni su stalno umorni. Mrzovoljni. Lenjštine koje bukvalno ne mogu da izdrže dva radna dana u cugu. E onda dođe 29. mart i izgube deset opština i šokirani su. Vidimo se 29. marta"- naveo je Piper.