Hrvatski pevač Toni Cetinski otkazao je koncert u novosadskom SPENS-u i izneo lažne tvrdnje o logoru u pomenutoj dvorani, a sada je dobio podršku od koga drugog nego od srpskih blokadera!

Više puta je dokazano da je veza između blokadera i Hrvatske izuzetno jaka, od blokadne kuharice - priručnika iz Zagreba za blokade fakulteta koji je objavio Šolakov blokaderski tabloid Danas pa do Mile Pajić i Severine.

Cetinski, kao što je Kurir pisao, nije prodao ni 3.000 karata za koncert u novosadskom SPENS-u, što je pravi razlog otkazivanja nastupa, a nakon što se odlučio na radikalan potez i antisrpsku kampanju - šireći lažni narativ da je SPENS tokom devedesetih godina služila kao logor za hrvatske zarobljenike - na Instagramu je prilično aktivan i objavljuje poruke podrške, uglavnom od svojih sunarodnika Hrvata, ali se među njima potkrala i jedna Srpkinja.

I to ne bilo ko, već Lana Stanišić, blokaderka koja je bila među organizatorima trke "studenata u blokadi" do Brisela!

Ova Beograđanka, koja se bavila i tenisom, napisala je Cetinskom, čoveku koji širi laži o njenom narodu, da je veliki čovek?!

"Ne znam da li ćete stići do ove moje poruke...Samo sam htela da vam pošaljem bar delić podrške iz Beograda. Ima nas koji smo hteli da razbijemo radikalski mit o ratovanju i mržnji između Srba i Hrvata, samo su nacionalisti mnogo glasniji od nas još uvek. Nadam se da će svet ići u pravcu u kom će ono vaše "Samo ljubav" biti glasnije od zla... Veliki ste čovek", poručila je Lana.

Ona je potom iskoristila Cetinskog i da promoviše blokaderski pokret, kao i trku do Brisela (za koju je tada pokušala da ostvari pravnu zaštitu kao autorskog dela, zbog čega je došlo do međusobnih optužbi)

"Možda ste čuli za studentsku trku do Brisela tokom naših protesta. Ja sam je organizovala i svesno napravila rutu kroz Hrvatsku. Pretili su mi i javno su me oblatili zbog toga najviše. Uvek će ih biti, ali vi samo nastavite da budete takav gospodin kao što već jeste", dodala je ona.

Toni Cetinski joj je odgovorio:

"Naravno da jesam. Uvek uz studente, a sada još više".

I tako je Cetinski nakon skandaloznih optužbi i pljuvanja zemlje u kojoj je nebrojeno puta držao koncerte i čak pobeđivao na muzičkim festivalima (no, to je već druga priča, ona u kojoj npr. pevač/ica iz Srbije nikad, ali nikad ne bi mogao/la pobediti na nekom festivalu u HR) - dobio podršku od predstavnika grupacije koja već 15 i po meseci pravi haos u Srbiji, uz obilatu pomoć preko granice, a najviše iz Hrvatske. Evo, i ovaj "veliki čovek" kako ga nazva blokaderka Lana Stanišić daje im podršku.

Pa nek' im je na ponos!