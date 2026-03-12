Slušaj vest

Pojavio se snimak iz avgusta, u vreme blokaderskog divljanja po ulicama u Novog Sada. Naime, iz prvog lica snimao ga je Dušan Mandarić, vođa "veterana" u Novom Sadu. Sad im je među kandidatima na "listi".

Na snimku se vidi se i čuje kako dogovaraju da idu na prostorije, da razbijaju jednu po jednu.

Sam Mandarić priča "ima da se zaletim kolima, da ih gazim", čuju se imena, vide lica, vidi se kad kreću i da nose motke...

Jedan dobar pogled iznutra na "mirne demonstrante", kako im Picula tepa danas.

Podsećamo, Mandarić je već dobio prijavu za ovo krajem decembra.

Ceo snimak pogledajte u nastavku:

Nasilje blokadera na ulicama Izvor: Kurir

Kurir.rs

