"NE ZNAM DOKLE OVO VRTENJE U KRUG I TROŠENJE VREMENA..." Miketić se suprotstavio Lazoviću i blokaderima! "Nek stoji kao opomena i simbol PROPUŠTENIH ŠANSI"
On je reagovao na Lazovićev poziv da je potrebno ujedinjenje "studenata, partija, građana, civilnog društva i stručnjaka" da bi pobedili predsednika Aleksandra Vučića.
- Ne znam dokle ovo vrtenje u krug i trošenje vremena. Jasno je da studentska lista ne želi opoziciju kao kandidate na svojoj listi i za ovo postoje jaki i racionalni i matematički razlozi. Idemo dalje. Sledeća dobra opcija je da opozicija koja bi na izbore - formira jedan entitet, al ne kao do sada neku usiljenu predizbornu koaliciju koja se po pravilu raspada u izbornoj noći - već snažni združeni entitet koji će ne samo da spakuje svoju listu i zakupi bilborde već i da ponudi jasne korake za moguće scenarije izborne noći i dan posle, da kao takva ponudi saradnju studentskom pokretu u cilju kontrole izbora i uveri birače da će njihov potpis i reč ovaj put vredeti - napisao je Miketić na društvenoj mreži X.
On kaže da ako se to ne desi, i ako bude više opozicionih lista, biće i drugih "fantomskih lista" zbog kojih se gubi "zamajac i poslednja šansa".
- Lično, i dalje verujem da je daleko najbolje rešenje da sve političke organizacije daju podršku studentskoj listi, pod uslovom da padne dogovor šta ta nova većina konkretno mora uraditi u roku od 12-18 meseci kada bi se konačno održali pravi demokratski parlamentarni izbori na kojima onda imamo široki pluralizam mišljenja i ideja. Eto, ima mnogo prostora za dogovor sa studentskim pokretom (koji je i dalje nekim čudom odoleva napadima i ostaje nepodeljen), tako da dajte da se ne vrtimo u krug iznova čekajući neku deus ex machina. 12. mart je danas, ajd nek on stoji kao opomena i simbol propuštenih šansi iz kog učimo - napisao je on.