On je reagovao na Lazovićev poziv da je potrebno ujedinjenje "studenata, partija, građana, civilnog društva i stručnjaka" da bi pobedili predsednika Aleksandra Vučića.

- Ne znam dokle ovo vrtenje u krug i trošenje vremena. Jasno je da studentska lista ne želi opoziciju kao kandidate na svojoj listi i za ovo postoje jaki i racionalni i matematički razlozi. Idemo dalje. Sledeća dobra opcija je da opozicija koja bi na izbore - formira jedan entitet, al ne kao do sada neku usiljenu predizbornu koaliciju koja se po pravilu raspada u izbornoj noći - već snažni združeni entitet koji će ne samo da spakuje svoju listu i zakupi bilborde već i da ponudi jasne korake za moguće scenarije izborne noći i dan posle, da kao takva ponudi saradnju studentskom pokretu u cilju kontrole izbora i uveri birače da će njihov potpis i reč ovaj put vredeti - napisao je Miketić na društvenoj mreži X.

On kaže da ako se to ne desi, i ako bude više opozicionih lista, biće i drugih "fantomskih lista" zbog kojih se gubi "zamajac i poslednja šansa".