Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se povodom kampanje blokaderskih medija u kojoj nedeljnik Radar, uoči godišnjice blokaderskog skupa u Beogradu 15. marta, ponovo pokušava da oživi priču o "zvučnom topu", - i ot baš na godišnjicu ubistva premijera Zorana Đinđića!

Naime, blokaderski nedeljnik Radar danas je izašao s naslovnim tekstom "Dan kada je Vučić narodu pucao u leđa"?!

- I ovo su profesionalni mediji? Dan kada je Vučić pucao narodu u leđa?!? Pa sram vas bilo. Vi ovim pucate u medije, i to vrlo uspešno. Ubijate medijsku scenu. Ubijate profesionalizam. Ubijate moral i profesionalnu etiku. Ponovo, da bi ljudili shvatili - ove monstruozne laži ne služe da bi u njih bilo ko poverovao. Ne. One služe da bi neki bolesnik pročitao da je Aleksandar Vučić pucao u narod, e kako bi taj pucao u Vučića - navela je Brnabić na Iksu.

- I na dan kada je premijer Zoran Đinđić ubijen, a čemu je prethodila medijska hajka u kojoj su učestvovali mnogi koji danas učestvuju u dehumanizaciji Aleksandra Vučića, "profesionalci" iz Radara ovo rade. Bolesno i mučno - zaključila je Ana Brnabić.

Kurir Politika

