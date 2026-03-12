"Znate šta je nama alternativa za Aleksandra Vučića? Da nam Srbiju, ili Sevojno, ili Lučane, ili Bajinu Baštu vode Kaluđer, Alek, Cipiripi i Gandi. Eto to vam je alternativa Aleksandru Vučiću. Da se smejete! Što bi bilo smešno da nije istina i da nije stvarno. To vam čini čitavu ovu priču ne samo tužnom već prilično zastrašujuće", poručuje Ana Brnabić i dodaje:

"Da vam se ovde pojavi sutra, ne daj Bože da pobede, pojave mi se ovde u aprilu, pojavi se Cipiripi i kaže: 'Ti ćeš ovako i onako'. A vi ste ko? Pa ja sam Cipiripi. A kako vam je ime i prezime? 'Pa to mi je kodno ime, ne, ne možete da znate moje ime'. E to je ta bolja i lepša Srbija, to je borba za pravo i pravdu, za transparentnost protiv korupcije i to, tako da... Treba pamet u glavu i treba da nekako ljudi razmisle u stvari koliko je zaista na kocki u ovom trenutku" .