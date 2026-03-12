ZNATE ŠTA JE NAMA ALTERNATIVA ZA ALEKSANDRA VUČIĆA? Ana Brnabić: Da Srbiju vode Kaluđer, Alek, Cipiripi i Gandi (VIDEO)
Predsednica Skupštine Ana Brnabić kaže da su nam alternative za predsednika Aleksandra Vučića - Kaluđer, Alek, Cipiripi i Gandi i konstatuje da bi to bilo smešno da nije istinito.
"Znate šta je nama alternativa za Aleksandra Vučića? Da nam Srbiju, ili Sevojno, ili Lučane, ili Bajinu Baštu vode Kaluđer, Alek, Cipiripi i Gandi. Eto to vam je alternativa Aleksandru Vučiću. Da se smejete! Što bi bilo smešno da nije istina i da nije stvarno. To vam čini čitavu ovu priču ne samo tužnom već prilično zastrašujuće", poručuje Ana Brnabić i dodaje:
"Da vam se ovde pojavi sutra, ne daj Bože da pobede, pojave mi se ovde u aprilu, pojavi se Cipiripi i kaže: 'Ti ćeš ovako i onako'. A vi ste ko? Pa ja sam Cipiripi. A kako vam je ime i prezime? 'Pa to mi je kodno ime, ne, ne možete da znate moje ime'. E to je ta bolja i lepša Srbija, to je borba za pravo i pravdu, za transparentnost protiv korupcije i to, tako da... Treba pamet u glavu i treba da nekako ljudi razmisle u stvari koliko je zaista na kocki u ovom trenutku" .