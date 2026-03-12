PREDSEDNIK VUČIĆ PRISUSTVOVAO IFTAR VEČERI NA POZIV AMBASADE UAE: Kao što delimo hleb sa našim prijateljima, delimo i dobra i teška vremena i ostajemo uz njih
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je iftar večeri na poziv ambasade Ujedinjenih Arapskih Emirata.
"Posebna je čast biti gost na iftaru na poziv naših prijatelja iz ambasade UAE u Beogradu, ljudi duboke i iskrene vere koji poštuju tradiciju i neguju duh zajedništva. Ovaj trenutak, kada se posle celodnevnog posta porodica i prijatelji okupljaju za istom trpezom, nosi snažnu poruku, jer nas podseća na gotovo zaboravljene vrednosti na kojima treba da se temelji svet koji želimo zajedno da gradimo", naveo je predsednik Vučić na Instagramu i dodao:
"Kao što delimo hleb sa našim prijateljima, delimo i dobra i teška vremena i ostajemo uz njih bez obzira na izazove i nedaće kroz koje prolazimo. Posebna vrednost iftara leži u njegovoj duhovnoj poruci – u zahvalnosti za sve ono što imamo, ali i u podsećanju na one kojima je pomoć najpotrebnija. Upravo ta svest o drugima daje iftaru njegovo najdublje značenje".