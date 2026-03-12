Slušaj vest

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je danas da će upozoriti NATO na hipersonične rakete koje ima Srbija.

On je na pitanje da li hipersonična raketa, predstavlja pretnju Hrvatskoj, odgovorio da je reč o ozbiljnom oružju o kojem će Hrvatska razgovarati s partnerima u NATO-u i upozoriti ih na takvo naoružanje koje je novost u arsenalu Vojske Srbije.

Hrvatski premijer je tako pokazao pravo lice!

Naime, Plenkoviću, po svemu sudeći, ne smeta vojni savez Zagreb - Tirana - Priština, koji ima opasne pretenzije, ali se, oni tako veliki i jaki, žale centrali NATO na Srbiju.