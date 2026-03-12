Hrvatski premijer Plenković ističe pretnju hipersoničnim raketama Srbije, ali ignoriše vojnu saradnju Zagreba, Tirane i Prištine.
PLENKOVIĆ HOĆE DA TUŽAKA SRBIJU NATO! "Velikim i jakim" Hrvatima smetaju rakete na srpskim "migovima", a ne smeta im vojni savez Zagreb-Tirana-Priština
Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je danas da će upozoriti NATO na hipersonične rakete koje ima Srbija.
On je na pitanje da li hipersonična raketa, predstavlja pretnju Hrvatskoj, odgovorio da je reč o ozbiljnom oružju o kojem će Hrvatska razgovarati s partnerima u NATO-u i upozoriti ih na takvo naoružanje koje je novost u arsenalu Vojske Srbije.
Hrvatski premijer je tako pokazao pravo lice!
Naime, Plenkoviću, po svemu sudeći, ne smeta vojni savez Zagreb - Tirana - Priština, koji ima opasne pretenzije, ali se, oni tako veliki i jaki, žale centrali NATO na Srbiju.
Očigledno je da im je vojna moć Srbije i sve ono što predsednik Aleksandar Vučić radi kako bi je unapredio trn u oku!
