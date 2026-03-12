"Nikada se nismo plašili teškog dana. Znamo šta znači raditi i boriti se. Znamo kako izgleda vratiti se kući kasno, umoran ali miran - jer znaš da te neko čeka. Ta kuća, ta svetlost u prozoru, to je naša Srbija. Nisu nas čuvale reči, već dela. Grejale su nas ruke onih koji vole i veruju. Danas kada je teško, moramo da budemo ta porodica. Jer samo zajedno možemo da sačuvamo naš dom, i ostanemo narod koji nikada ne odustaje", jasan je predsednik Aleksandar Vučić.