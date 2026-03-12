Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, govoreći o godišnjici ubistva nekadašnjeg premijera Zoran Đinđić, da je reč o velikoj tragediji za državu, naglasivši da ne želi da ulazi u političke razlike kada govori o čoveku koji je stradao na današnji dan.

"Ne želim da govorim o političkim razlikama i posebno mi je teško da budem čak i delimično neučtiv u odgovoru, jer govorite o čoveku koji je stradao na današnji dan. A u suprotnom ne bih govorio istinu. Ogromna je tragedija za zemlju kada vam predsednik Vlade bude ubijen", rekao je Vučić.

Govoreći o političkom delovanju Đinđića, Vučić je naveo da je u tom periodu bilo i dobrih i loših poteza.

"Postoje stvari koje su relativno dobro bile rađene, i one koje su loše bile rađene", rekao je on.

Vučić je potom postavio pitanje o rezultatima tadašnje vlasti.

"Da vas pitam, a šta su to bili rezultati u poslednje tri godine, osim što se Crna Gora otcepila?", upitao je Vučić.

On je ipak naglasio da nema sumnje da je Đinđić bio obrazovan i energičan čovek.

"To je bio obrazovan čovek, velike energije, nema nikakve sumnje i naravno da je to velika šteta i nesreća za našu zemlju", zaključio je Vučić.

