Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je saopštio detalje o kineskim raketama koje su postavljene na srpske "migove 29". On je čestitao srpskim inženjerima na onome što su postigli.

- Čestitam našim inženjerima i našim ljudima koji su to uspeli da urade. Mi smo uspešno izvršili integraciju kineske rakete na na ruskog lovca četvrte generacije MiG-29 i ovo su danas najbolje opremljeni MiG-ovi u celoj Evropi, pretpostavljamo i u celom svetu. Mi imamo značajan broj tih raketa i imaćemo ih još više - rekao je predsdenik gostujući na RTS.

Foto: Screenshot RTS

Raketa vazduh-zemlja znači da gađate ciljeve na zemlji, te su rakete razorne moći CM-400, mogu da gađaju u zavisnosti od svoje težine koja ide do 950 kg, ciljeve na udaljenosti i do 200 i do 400 km.

Na konstataciju da su ove rakete upotrebljene u sukobu Pakistana i Indije, predsednik je rekao da je to tačno i da su uništile radarski sistem S-400, kao i da se kinesko oruđe pokazalo kao izuzetno u tom kratkom sukobu.

On je dodao da Srbija poseduje i druge vojne kapacitete koji još nisu predstavljeni javnosti.