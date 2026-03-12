Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da veruje da politika "mir kroz snagu", koju zagovara Donald Tramp, ima za cilj da jačanjem SAD spreči sukobe sa drugim velikim silama, pre svega sa Kinom.

Vučić je naveo da je takav princip poznat još iz vremena rimskog cara Hadrijana i da se zasniva na ideji da snažna država može da očuva mir.

"Kažu da se Donald Tramp vodi geslom 'mir kroz snagu', a to je još geslo od rimskog cara Hadrijana. On smatra da će jačanjem Sjedinjenih Američkih Država sprečiti sukob sa Kinom", rekao je Vučić gostujući na RTS.

Dodao je da Srbija u regionu vodi politiku mira i stabilnosti, uz očuvanje sopstvene slobode i bezbednosti.

"Politika Srbije je mir i stabilnost i čuvanje sopstvene slobode. Mi veći i važniji prioritet od toga nemamo. Mi da napadamo nekog drugog nećemo, ali svoju teritoriju, svoju zemlju i svoju slobodu nećemo dati nikome", poručio je Vučić.

Govoreći o odnosima sa SAD, Vučić je rekao da veruje da se oni postepeno poboljšavaju i da postoje gotovo svakodnevni kontakti sa američkom administracijom na različitim nivoima.