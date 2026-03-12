Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je, gostujući na RTS , da bi bez intervencije države, cena dizela na pumpama bila 20 odsto viša i naglasio da to ne sme da se dozvoli.

"Kad imate takvo stanje u svetu, morate da se snalazite. Moramo brzo da izađemo sa rezervama, pravili smo ih da ih imamo u teškom trenutku. Evo vam rezerve po nižoj ceni. Ljudi da ne brinu, neće biti nestašica. Imamo nafte za još 93 dana i to bez da proizvodimo bilo šta, a proizvodimo a još nismo otkočili rezerve. Spuštamo akcizu 20 odsto da bismo zaštitili građane. Onda gledamo dalje da to spuštamo. Usred svega imamo problem hoće li OFAK da odobri licencu", rekao je predsednik Vučić.