"Ljudi posle 15 meseci maltretiranja građana, stravične štete koja je zemlji naneta, blokiranjem puteva, uskraćivanjem obrazovanja, uništavanjem investicija, samo zarad nečijih ličnih ili grupnih interesa - ljudi su to prepoznali. Ljudi kada dođu na biračko mesto na kraju kažu, kome mogu da poverim budućnost mog deteta. Imamo sve više domaćinstava u kojima bake i deke žive sami, i svi ljudi imaju strah od samoće. Ali uvek brinu o državi, ljudi moraju da vide da neko ume da razmišlja o svim kategorijama društva. Briga su mi i mladi i stari, moram da pomažem i jednima i drugima. Mlada populacija, stranka kojoj pripadam je ubedljivo najpopularnija, imamo drugih problema. Zato idemo sa sloganom 'Srbija - naša porodica", rekao je Vučić za RTS.