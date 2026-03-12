Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će sutra imati važne razgovore sa predstavnicima Francuske elektroprivrede (EDF) o nuklearnim elektranama u budućnosti i najavio da bi Srbija trebalo 2041. da ima na mreži veliku nuklearku, a pre toga da gradi i male modularne nuklearne reaktore.

- Sa Makronom sam pričao o svim temama. Pričali smo dugo, pričali smo sat i po vremena u Delhiju. Najmanje sat i po. Pričali smo o svim temama, govorili o bilateralnim odnosima Srbije i Francuske. Sutra imamo važne razgovore, želim to da vam kažem s EDF-om. Oni dolaze da razgovaramo oko nuklearnih elektrana u budućnosti, da vidimo kako da školujemo ljude, kako da obučavamo ljude, kako da ih naučimo - rekao je Vučić za RTS.

On je istakao da je Francuska danas najsrećnija zemlja Evrope po tom pitanju, pošto 90 odsto energije crpi iz nuklearnih elektrana.

- I kada crpi 90 odsto energije odatle, a to je najčistija energija, onda vam je jasno da oni nemaju problema sa strujom, da mogu da izvoze i da nemaju problema sa data centrima, da nemaju problema sa veštačkom inteligencijom, da nemaju problema sa elektromobilima i tako dalje. Sve sa čim ćemo da imamo strašne probleme. Zato moramo da se pripremimo za to buduće vreme. Zato nije razmišljanje za dan ili dva šta će biti prekosutra. Da, rešićemo mi sutra i prekosutra ove probleme. A onda moramo da radimo na tom problemu narednih meseci da to držimo pod kontrolom - rekao je Vučić.

Poručio je da zato moramo da radimo da bismo u narednih 12 godina izgradili veliku nuklearku.