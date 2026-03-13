Slušaj vest

Srpski "migovi" postali su jedini lovci u Evropi s hipersoničnim udarnim sposobnostima, a posebno su zaprepašćeni u Hrvatskoj, koja je poslednjih godinu dana aktivno radila na sklapanju vojnog saveza sa Prištinom i Tiranom u pokušaju da ugrozi Srbiju.

Na pitanje urednika N1 da li Hrvatska ima odbranu od ovih srpskih raketa, vojni analitičar Marinko Ogorec kratko je rekao - nema.

- Jedino ako bi pogodila MiG-29 pre nego što lansira tu raketu. A te rakete se neće definitivno lansirati u dometu naše PVO, i naših sistema. Dakle, verovatno je ako bi došlo do njihove upotrebe, lansirale sa udaljenosti gde su jednostavno MiG-ovi zaštićeni od protivvazdušnog delovanja - rekao je Ogorec.

I hrvatski javni servis HRT je izvestio o raketi CM-400, a potom su emitovali i izjavu premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da će NATO partnere izvestiti o tome.

- Ne očekujemo da bi posedovanje takvog oružja, koje je vrlo ozbiljno oružje, moglo u bilo kojoj varijanti doći u poziciju da se koristi prema susednim zemljama, Hrvatskoj ili nekoj drugoj. Razgovaraćemo sa našim partnerima u NATO o tome i upozoriti ih na takvo naoružanje koje je jedna novost u arsenalu Vojske Srbije - rekao je Plenković.

I na hrvatskoj televiziji RTL je komentarisano novo ubojito borbeno sredstvo koje je nabavila srpska vojska.

- Raketu koju su na društvenim mrežama nazvali "Zagrepčanka" vrh Srbije još nije komentarisao, ali stručnjaci objašnjavaju da joj je domet i do 400 kilometara - rekla je novinarka RTL, na šta se onda uključio vojni analitičar Aleksandar Radić koji je objasnio detalje.

- Postižu u završnom delu trajektorije brzinu od pet maha. E to ih čini hipersoničnim. Teška je za obaranje, to nije nemoguće, ali ima malo sredstava na ovom svetu koja mogu da obore takvu raketu u ovom trenutku - rekao je Radić.

Hrvatski vojni analitičar Slavko Barić rekao je za RTL da Srbija sa takvom raketom ima jedno od moćnijih naoružanja na jugoistoku Evrope.

- Ono što znamo za sada je da se još uvek ne radi o nekakvom velikom broju, ali ona (Srbija) je integrisala te rakete, i pomoću svoje avijacije daje do znanja da može lansirati, da može upotrebljavati ovakve rakete - rekao je Barić.

Predsednik Vučić o raketama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sinić je saopštio detalje o kineskim raketama koje su postavljene na srpske "migove 29". On je čestitao srpskim inženjerima na onome što su postigli.

- Čestitam našim inženjerima i našim ljudima koji su to uspeli da urade. Mi smo uspešno izvršili integraciju kineske rakete na ruskog lovca četvrte generacije MiG-29 i ovo su danas najbolje opremljeni MiG-ovi u celoj Evropi, pretpostavljamo i u celom svetu. Mi imamo značajan broj tih raketa i imaćemo ih još više - rekao je predsdenik gostujući na RTS.

Šta je CM-400

CM-400 je porodica kineskih hipersoničnih balističkih raketa koje se lansiraju iz vazduha. Proizvodi ih Kineska korporacija za vazduhoplovnu nauku i industriju (CASIC).

CM-400AKG je raketa dužine 510 cm, prečnika 400 mm, mase 910 kg i minimalnog dometa od 250 km. Može nositi eksplozivnu bojevu glavu od 150 kg ili penetratornu bojevu glavu od 200 kg.

Ima veliku visinu krstarenja i strmo završno obrušavanje, sa maksimalnom završnom brzinom od 4,5 do 5 maha. Zvaničnici pakistanskog vazduhoplovstva opisali su raketu kao "ubicu nosača aviona".

Pakistansko ratno vazduhoplovstvo (PAF) je kupilo 60 raketa CM-400AKG od Kine 2017. i 2018. godine.