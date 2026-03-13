Slušaj vest

Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas juče je udario na advokata Božu Prelevića, ali i Novu S koja ga je ugostila, a sada je otkriveno i šta ga je na to navelo.

Prelević je gostovao u jutarnjem programu blokaderske televizije i na pitanje voditeljke "čega se opozicija boji", a u onome što je usledilo se očigledno prepoznao bivši gradonačelnik Beograda.

- Boji se konkurencije koju ne može da kontroliše. I, ne bih rekao opozicija, nego bih rekao jedan gospodin u opoziciji, šest, sedam godina se bavi... Nije konstruktivan, on je dekonstruktivan, on možda misli drugačije - rekao je Prelević, a voditeljka ga je upitala:

- Dobro, o kome govorite? - nakon čega je izostao konkretan odgovor Prelevića:

- Nebitno, zna on o kome govorim, jedan jedini je šest puta sve razbio, dakle pa evo ga i sad je najglasniji oko toga, oko Smederevske Palanke - aludirao je Prelević, po svemu sudeći, na to što Đilas poslednjih dana puni stupce svađajući se sa svojim dojučerašnjim saborcima tzv. studentima blokaderima, o čemu opširnije možete čitati KLIKOM OVDE.

Podstimo, Đilas je naveo da je Prelević promoter teorije zavere.

"Danas, na 23 godine od ubistva Zorana Đinđića, potpuno je jasno koliko je teško vratiti Srbiju na jedini pravi put - put ka Evropi. Čak i TV Nova S na današnji dan dovodi u goste Boža Prelevića, promotera teorije zavere o trećem metku! Priča o trećem metku imala je ambiciju da se sruši optužnica po kojoj je atentatorima suđeno, da se ukine specijalni sud, da javnost ne zna šta je prava istina.

Kada vidimo da je Prelević prvi javno govorio protiv anketnog odbora za Ribnikar i Dubonu, da brani Parezanovića iz BIA nazivajući ga profesionalcem, potpuno je jasno zašto je nekada promovisao teoriju trećeg metka. Danas je tužan dan za Srbiju. Još tužnije je što neki ljudi i dalje dobijaju šansu da šire teorije zavere. Jednom na zadatku - uvek na zadatku", naveo je Đilas na "Iksu".