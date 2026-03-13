TRAŽE DA MU SE UKINE OBEZBEĐENJE

Blokaderski tabloid Danas pozvao je da se lideru SNS Milošu Vučeviću ukine obezbeđenje, i to samo dan nakon obeležavanja godišnjice atentata na Zorana Đinđića!

Podsećamo da je prošle godine, 13. avgusta, u Novom Sadu zabeležen pokušaj napada na predsednika Srpske napredne stranke (SNS) i savetnika predsednika Republike Miloša Vučevića i njegovog sina. Sada, samo dan nakon obeležavanja 23. godišnjice atentata na premijera Zorana Đinđića, Šilakov tabloid "Danas" postavlja pitanje o potrebi da Miloš Vučević bude obezbeđen?!

Foto: Printscreen Danas

Novinari Danasa išli su toliko daleko da su pratili kretanje porodice Miloša Vučevića - snimali su gde su im sigurnosne kamere, gde im obezbeđenje čuva zgradu u kojoj žive, koliko ljudi ih čuva, pa čak i kretanje njegove dece i supruge.

"Reporter Danasa je više dana posmatrao na koji način se obezbeđuje predsednik SNS-a.

Ispred stambene zgrade u kojoj Vučević živi danonoćno dežuraju jedan do dva pripadnika Kobri u civilu, koji imaju jedan automobil na raspolaganju koji se ne vozi, već služi da se obezbeđenje u njega skloni ukoliko su loše vremenske prilike.

Pored toga, sa Vučevićem je uvek bar još dvoje Kobri, a neretko i više njih ukoliko ga prati još jedno vozilo.

Njegovu suprugu kao i sinove takođe u stopu prati još po dvoje pripadnika ove elitne jedinice" - piše blokaderski tabloid.

Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, je osudio ovaj potez.

- Šolakovo propagandno-terorističko smeće u epizodi: "Sklonite obezbeđenje Miloš Vučevića da možemo na miru da ga spalimo."

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović osvrnuo se na skandalozni tekst.

- Dan nakon što je obeležena godišnjica atentata na Zorana Đinđića, list Danas pokreće besramnu kampanju za ukidanje obezbeđenja Milošu Vučeviću, čije ubistvo je pokušano prošlog leta.

Podsećamo, dblokaderi su prošlog leta pokušali da demoliraju prostorije SNS-a u Bulevaru oslobođenja u Noovm Sadu, a pri tome je povređeno 64 građana i pet pripadnika Kobri, dok su napadi uključivali motke, topovske udare i kamenice.

Vučević je tada istakao da ga je najviše razočaralo vređanje hrabrih pripadnika Kobri, koji predstavljaju "najplemenitije srpske sinove".