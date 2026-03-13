Slušaj vest

Blokaderski tabloid Danas pozvao je da se lideru SNS Milošu Vučeviću ukine obezbeđenje, i to samo dan nakon obeležavanja godišnjice atentata na Zorana Đinđića!

Podsećamo da je prošle godine, 13. avgusta, u Novom Sadu zabeležen pokušaj napada na predsednika Srpske napredne stranke (SNS) i savetnika predsednika Republike Miloša Vučevića i njegovog sina. Sada, samo dan nakon obeležavanja 23. godišnjice atentata na premijera Zorana Đinđića, Šilakov tabloid "Danas" postavlja pitanje o potrebi da Miloš Vučević bude obezbeđen?! 

Danas Vučević.jpg
Foto: Printscreen Danas

Novinari Danasa išli su toliko daleko da su pratili kretanje porodice Miloša Vučevića - snimali su gde su im sigurnosne kamere, gde im obezbeđenje čuva zgradu u kojoj žive, koliko ljudi ih čuva, pa čak i kretanje njegove dece i supruge.

"Reporter Danasa je više dana posmatrao na koji način se obezbeđuje predsednik SNS-a.

Ispred stambene zgrade u kojoj Vučević živi danonoćno dežuraju jedan do dva pripadnika Kobri u civilu, koji imaju jedan automobil na raspolaganju koji se ne vozi, već služi da se obezbeđenje u njega skloni ukoliko su loše vremenske prilike.

Pored toga, sa Vučevićem je uvek bar još dvoje Kobri, a neretko i više njih ukoliko ga prati još jedno vozilo.

Njegovu suprugu kao i sinove takođe u stopu prati još po dvoje pripadnika ove elitne jedinice" - piše blokaderski tabloid.

Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, je osudio ovaj potez.

- Šolakovo propagandno-terorističko smeće u epizodi: "Sklonite obezbeđenje Miloš Vučevića da možemo na miru da ga spalimo."

 Ministar za evropske integracije Nemanja Starović osvrnuo se na skandalozni tekst.

- Dan nakon što je obeležena godišnjica atentata na Zorana Đinđića, list Danas pokreće besramnu kampanju za ukidanje obezbeđenja Milošu Vučeviću, čije ubistvo je pokušano prošlog leta.

Podsećamo, dblokaderi su prošlog leta pokušali da demoliraju prostorije SNS-a u Bulevaru oslobođenja u Noovm Sadu, a pri tome je povređeno 64 građana i pet pripadnika Kobri, dok su napadi uključivali motke, topovske udare i kamenice.

Vučević je tada istakao da ga je najviše razočaralo vređanje hrabrih pripadnika Kobri, koji predstavljaju "najplemenitije srpske sinove".

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaNOVA HIT TEORIJA BLOKADERA! SMS USTANAK: POŠALJI 20 PORUKA DA PADNE VUČIĆ! Kako je tabloid Danas od SMS glasanja za Lavinu na PZE napravio parlamentarne izbore
Lavina izbori Brakus
Politika"STRANI CENTRI MOĆI NAREĐUJU BLOKADERIMA DA ODRŽAVAJU VATRU PROPALIH PROTESTA" Priziva se repriza martovskog skupa! Analitičar: Borba za naklonost finansijera!
Blokaderi Matica Srpska.jpg
PolitikaSEĆANJE NA NEUSPEH Tabloid Danas priziva reprizu 15. marta, protesta koji ama baš ništa nije promenio! Analitičari: Propala im premijera pa bi novu blamažu
Blokaderi Danas.jpg
PolitikaZA TABLOID DANAS NAŠA JUŽNA POKRAJINA JE "NEZAVISNA DRŽAVA KOSOVO"! Blokaderski medij piše o godišnjici nezavisnosti u Prištini kao da je albanski portal
blokaderi2.jpg