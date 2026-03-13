Slušaj vest

Jučerašnje iživljavanje pripadnika takozvane kosovske policije na administrativnom prelazu Bela Zemlja nad Bojanom Zdravkovićem iz Paralova kod Gnjilana i njegovim bolesnim ocem novi je primer brutalnosti režima Aljbina Kurtija i ugnjetavanja Srba na prostoru Kosova i Metohije, saopšteno je iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

Nakon što im nisu dozvolili prelaz preko administrativne linije, kako se navodi u saopštenju, jedan od pripadnika takozvane kosovske policije odbio je da vrati dokumenta Bojanu Zdravkoviću, a zatim ga fizički napao i uputio salvu uvreda na nacionalnoj osnovi! Prema svedočenju samog Zdravkovića, Kurtijevi policajci su zatim krenuli automobilom za njim i uz upotrebu sile priveli njega i oca na informativni razgovor gde su zadržani dva sata.

- Ovakvo ogoljeno nasilje nad ljudima po nacionalnoj osnovi oslikava težinu položaja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i dodatno uliva strah Srbima, ali i svedoči da Kurtijeva policija na prostoru Kosova i Metohije ne služi redu i zakonu, već zastrašivanju i maltretiranju Srba - navodi se u saopštenju Kancelarije za KiM.

Foto: Kancelarija Za Kim

U saopštenju se navodi da je mnogo izazova s kojima se suočavaju Srbi u svakodnevnom životu na prostoru KiM, a da bi se stvorili elementarni uslovi za miran život neophodno je da se, pre svega, promeni zapaljiva retorika političara u Prištini koji svakodnevno svojim izjavama generišu nasilje i podgrevaju ideju o etnički čistom prostoru u kome neće biti Srba!.

- Sa Zdravkovićima su u kontaktu naši predstavnici na terenu i danas će ih posetiti, ali je neophodna i konkretna reakcija međunarodnih misija i predstavnika koji imaju mandat da zaustave ovaj progon srpskog naroda i obezbede zaštitu osnovnih ljudskih prava i obezbeđivanju bezbednog života našeg naroda na KiM - navodi se u saopštenju Kancelarije za KiM.