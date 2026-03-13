Slušaj vest

Povodom zlostavljanja i maltretiranja kojem su ga izložili pripadnici tzv. kosovske policije oglasio se i Bojan Zdravković iz Paralova kod Gnjilana koji je potvrdio da ga je juče na administrativnom prelazu Bela Zemlja nedaleko od Bujanovca, fizički napao kosovski policijac, a osim batina bio je poprskan i biber sprejom u oči, pre čemu su ga policajci sve vreme psovali, vređali na nacionalnoj osnovi i pretili mu!

Zdravković je za Medija centar Čaglavica rekao da je u četvrtak oko 10 sati sa bolesnim ocem krenuo ka Bujanovcu kako bi kupio lekove za oca. Na prelazu Bela Zemlja policija im, međutim, nije dozvolila da nastave put jer nije imao ovlašćenje za vozilo kojim je upravljao, a koje je u vlasništvu njegovog strica.

- Tokom kontrole je došao jedan mladi policajac i rekao mi da se okrenem i idem kući. Tražio sam da mi vrati dokumenta, ali on nije hteo. Pitao sam da li ima neko glavni ovde da ga zamolim da me pusti. Rekao mi je: "Dođi, ja ću da ti kažem gde je glavni". Zatim me je odveo između baraka, udario mi dva šamara i dvaput me šutnuo. Zatim sam ušao u kola, a on mi je psovao srpsku majku i sve srpsko. Nazvao me majmunom i nema šta nije rekao - kaže Zdravković.

Tzv. kosovska policija Foto: Mladen Miletić/Kurir Tv

Inciden se tu, međutim, nije završio!

- Krenuo sam, a on je pošao za mnom, šutnuo zadrnji branik automobila i psovao mi majku srpsku. Kad sam krenuo, video sam u retrovizoru da je taj policajac ušao u civilni "mercedes" i krenuo za mnom. Nakon 50 metara zaustavio sam kola, izašao i pitao ga šta treba - kaže Zdravković.

Tada je, kako kaže, policajac upotrebio sprej.

- Poprska me u oči i u jednom trenutku nisam video ništa. Oca su bacili na zemlju i stavili mu lisice, a potom su i mene oborili. Počeo sam da vičem i plačem... Onda su oca pustili, a zatim su nas strpali u auto. Glavni šef, koji je u međuvremenu došao, samo je rekao, "majku sam vam j... srpsku sada". Odveli su nas u barake na prelazu gde su nas posebno zatvorili. Dali smo izjave. Zvali su doktora, pošto otac ima šećer - ispričao je Srbin.

Bojan kaže da su on i otac pušteni nakon dva sata, a slučaj je prijavio Inspektoratu policije.

- Na prelazu postoje nadzorne kamere koje bi mogle da pokažu šta se tačno dogodilo - rekao je Zdravković.

Zbog bolova u očima, Zdravković je u četvrtak uveče otišao u ambulantu u Gnjilanu, odakle su ga uputili u bolnicu gde je došla i patrola policije koja mu je rekla da dođe u policijsku stanicu. Kada je u stanici kazao da je slučaj već prijavio Inspektoratu, rečeno mu je da nema potrebe da ponovo daje izjavu.